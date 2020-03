NEMAČKOJ MOŽE DA SE DESI ITALIJANSKI SCENARIO! Moramo da računamo da bolnički kapaciteti neće biti dovoljni!

Predsednik Robert Koh instituta, Lotar Viler, smatra da je moguće da nemačke bolnice, zbog širenja virus korona, dođu do granica svojih kapaciteta.

Viler je, u intervjuu za "Frankfurter Algemajne cajtung", rekao da se mora računati s tim da kapaciteti neće biti dovoljni.

U vezi niske stope smrtnosti u Nemačkoj, on je rekao da je to pre svega zbog činjenice da se u Nemačkoj sprovodi veliki broj tetsova, ali i upozorio da to može biti iluzija.

"Stanje kao u Italiji moguće je i u Nemačkoj", naglasio je Viler, navodeći da ne može isključiti mogućnost da će biti više pacijenata nego što ima respiratora.

To što je pandemija u Nemačkoj, u međunarodnom poređenju, relativno blaža, smatra da je to zbog populacije onih koji su oboleli.

"Najpre su u Nemačkoj virusom bile pogođene osobe koje ne spadaju u rizične grupe, jer su mnogi u lancu prenošenja virusa bili, na primer, na skijanju. Ako dode do prenošenja u domove za stare i bolnice, preti opasnost da se udeo rizičnih grupa poveća, naglasio je Viler.

Razmišljanja o brzom povratak u normalnost, Viler smatra pogrešnim putem iz krize.

"Iz medicinskog ugla želim da što duže izdržimo prostorno distanciranje", rekao je on, dodajući da je Nemačka još na početku talasa i da se pandemija mora ozbiljno shvatiti.

U Nemačkoj je trenutno više od 55.000 osoba inficirano virusom korona, a ovaj virus odneo je i više od 400 života.

Kurir.rs/Tanjug

