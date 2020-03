AMERIČKI HOROR! Čak i uz drastične mere u SAD bi moglo da umre više od 80.000 ljudi od KORONE! Ali ni to nije najgore...

Više od 160.000 potvrđenih slučajeva koronavirusa znači da su SAD postale zemlja sa najvećim brojem obolelih u svetu.

Broj umrlih prešao je 3.000, što je još daleko od katastrofalnih talijanskih i šapnskih brojeva, ali pokazuje da bi SAD i u toj kategoriji uskoro mogle prestići Francusku i Kinu. Najveći broj mrtvih u jednom danu zabeležen je juče, kada je umrlo oko 500 ljudi. U svakom slučaju, jasno je da je vrhunac epidemije još daleko, a prema procenama koje danas donosi CNN, SAD bi mogle platiti strašnu cenu zbog kasne reakcije svojih vlasti.

Reč je o istraživanju koje je u nedelju pomenula dr. Debora Briks, koordinatorka krizne grupe Bele kuće za borbu protiv koronavirusa. Studiju je objavio "The Institute for Health Metrics and Evaluation", istraživačka organizacija utemeljena zahvaljujući velikoj donaciji Fondacije Bila i Melinde Gejts.

Istraživanje pokazuje da bi u SAD od koronavirusa uskoro svakoga dana moglo umirati više od 2.000 ljudi. Pomor bi mogao trajati do sredine aprila, kada se očekuje da će epidemija u SAD dostići vrhunac, a broj žrtava početi polako da pada. Prema tom modelu, SAD će za potrebe bolesnika trebati 224.000 bolničkih kreveta, što je za 61.000 više nego što ih trenutno ima, navodi CNN.

Sve i ako Amerikanci ostanu disciplinovani i nastave da se pridržavaju mera socijalnog distanciranja, model IHME pokazuje kako će COVID-19 do oktobra u SAD ubiti gotovo 84.000 ljudi.

Analiza kojom su istraživači došli do takvih rezultata počiva na podacima iz Italije i Kine, kao i na posmatranju brzine napredovanja bolesti u SAD. CNN napominje da tako nastale projekcije nisu bez mana, ali jasno je da su istraživači došli do vrlo zabrinjavajućeg zaključka: "Čak i uz mere socijalnog distanciranja, najveća potreba za bolničkim uslugama zbog pandemije virusa COVID-19 verovatno će znatno nadmašiti (američke) kapacitete.”

Debora Briks je ovo istraživanje spomenula i u intervjuu koji je dala za NBC News, rekavši da nema savezne države ili dela SAD koji će biti pošteđen.

Državni i lokalni zvaničnici bi trebalo brzo da reaguju na pretnju i da pokrenu sprovođenje mera socijalnog distanciranja, rekla je, napomenuvši kako će samo tako “moći zajedno da danpreduju i da zaštite većinu Amerikanaca”.

Broj umrlih bi mogao biti znatno veći ako savezne države ne donesu te mjere, ili ako ih ljudi odbiju slijediti, napomenula je.

U istraživanju koje predviđa 84.000 mrtvih pretpostavlja se da će vlasti uspeti da ograniče socijalne kontakte sve do maja. To podrazumeva zatvaranje škola, zadržavanje građana u domovima, ograničavanje putovanja i obavljanja neesencijalnih poslova. Za države koje ne sprovedu barem tri od četiri mere, procene o broju mrtvih i preopterećenju bolničkih kapaciteta drastično rastu.

Istraživači priznaju da su njihove procene broja žrtava alarmantne, ali napominju da bi „broj mogao biti znatno veći ako se ne spreči preopterećenje resursa zdravstvenog sistema, i ako se mere socijalnog distanciranja ne sprovedu odlučno u celoj zemlji.”

Treba napomenuti da ovaj model predviđanja razvoja epidemije u obzir uzima neke razlike među zemljama, poput starosti populacije, ali ne uzima u obzir sve činioce koji bi mogli uticati na to koliko će ljudi umreti tokom epidemije, poput broja osoba koje pate od hronične opstruktivne bolesti pluća, koja može uticati na stopu smrtnosti. Istraživanje nudi i varijacije u predviđanju razvoja epidemije, pa tako postoje scenariji u kojima bi do početka oktobra u SAD moglo umreti najmanje 39.000, ili maksimalno 141.000 ljudi.

