LUKAŠENKO: Svetski igrači bi mogli da iskoriste pandemiju, a mislim da će doći do inflacije

Lukašenko je u intervjuu televiziji"Mir rekao da se mnogi ljudi već pitaju: "Šta će biti nakon pandemije".

"Zar nemate utisak da svetske sile žele da preoblikuju svetski poredak uz pomoć ove takozvane psihoze koronavirusa, uključujući širenje infodemije", upitao je Lukašenko.

On je podsetio na predlog UN da se odštampa novac u visini od 10 odsto od svetskog BDP za borbu protiv ekonomskih posledica koronavirusa.

"To je prazan novac. Američki dolar nastavlja da gubi vrednost kao takav", rekao je Lukašenko i dodao da će doći do inflacije.

On je ocenio da je jasno gde će Belorusija završiti sa svojom rubljom.

"Ko će dobiti te hiljade milijardi, kod koga će one završiti? Zar to neće dovesti do toga da bogati postanu još bogatiji, a siromašni, još siromašniji? Hoće", poručio je Lukašenko.

Lukašenko je naglasio da je zabrinut za budućnost svoje zemlje.

"Svi govore: Nakon pandemije, svet će biti drugačiji, i saglasan sam sa tim, ali gde će biti naše mesto u ovom novom svetu? To je glavno pitanje za mene, ne ova koronapsihoza, ne infodemija", naglasio je Lukašenko.

On je dodao su ukupno četiri osobe preminule u Belorusiji od upale pluća, koju su izazvale komplikacije od koronavirusa.

Prema podacima na sajtu Worldometers, u Belorusiji su ukupno 304 osobe zaražene koronavirusom.

