(UŽIVO) BORBA PROTIV KORONE U SVETU: Tramp uvodi nove mere zbog virusa, Bolsonaro umanjuje opasnost epidemije

NJUJORK: Pokrivajte lice i napolju

U SAD je u poslednja 24 časa registrovano još 30.000 osoba pozitivnih na korona virus, a broj zaraženih se popeo na 243.000. Epicentar zaraze je Njujork, gde su od korona virusa umrle 1.562 osobe.

Gradonačelnik Njujorka Bil de Blazio sinoć je prvi put od izbijanja epidemije apelovao na Njujorčane da pokriju lice kada izlaze na ulicu.

foto: Profimedia

PREDSEDNIK IRANSKOG PARLAMENTA zaražen koronom

Predsednik iranskog parlamenta Ali Laridžani pozitivan je na korona virus, saopštio je iranski parlament.

Laridžani je najviše rangirani zvaničnik iranskih vlasti koji je pozitivan na virus. Navodi se da je Laridžani dobio terapiju u karantinu.

foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

CRNA GORA: GRAĐANI MOGU DA IZLAZE I NEDELJOM DO 13 ČASOVA

Naredbom crnogorskog Ministarstva zdravlja ublažene su mere zabrane kretanja, odnosno građanima je omogućeno kretanje i nedeljom do 13 časova, uz striktno pridržavanje svih ostalih mera, prenosi CDM.

To znači da će, kako objašnjava CDM, zabrana kretanja važiti od ponedeljka do petka od 19 časova do pet ujutru, a subotom i nedeljom od 13 sati do 5 ujutru narednog dana.

Prethodno je merama, koje je 30. marta donelo Nacionalno koordinaciono telo (NKT), građanima bio zabranjen izlazak iz domova subotom od 13 casova do poneđeljka u 5 sati ujutru.

foto: EPA/BORIS PEJOVIĆ

NEMCI PRIJAVLJUJU KOMŠIJE I PRIJATELJE KOJI KRŠE PRAVILA

Nemci koji se pridržavaju zakona revnosno, pomažu policiji da otkrije ljude koji ne poštuju nova pravila o držanju distance, čiji je cilj usporavanje širenja korona virusa, prijavljujući, ne samo nepoznate osobe, nego i prijatelje i susede.

Policajci širom Nemačke dobijaju dojave o raznim kršenjima pravila, od "korona žurki" do ljudi koji idu u vikendice, prenosi Rojters.

DI MAJO: NATO DA SARAĐUJE SA RUSIJOM PROTIV KORONA VIRUSA

Italijanski ministar spoljnih poslova Luiđi di Majo pozvao je NATO da sarađuje sa zemljama širom sveta u borbi protiv pandemije korona virusa, posebno navodeći Rusiju, javila je juče Ansa.

Di Majo je ovo rekao tokom video konferencije ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO.

foto: EPA / Massimo Percossi

TRAMP DRUGI PUT TESTIRAN I NEGATIVIN NA KORONA VIRUS

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je testiran na korona virus i rezultati su negativni, javlja AP.

Lekar Bele kuće saopštio je sinoć da je predsednik drugi put testiran na Covid 19 i da je negativan.

"Predsednik je zdrav i bez simptoma", rekao je lekar.

TRAMP UVODI NOVE MERE ZA KORONA VIRUS

Američki predsednik Donald Tramp pozvao se na Zakon o odbrambenoj proizvodnji kako bi kompanije počele da proizvode respiratore za pacijente obolele od korona virusa.

U dopisu koji je juče objavila Bela kuća, Tramp je naložio sekretaru Zdravstvene službe da upotrebi svoja ovlašćenja kako bi obezbedio materijal za proizvodnju respiratora za šest kompanija - Dženeral elektrik, Hil-Rom holdings, Meditronik, Resmed, Rojal Filips i Vajer medikal, prenosi Rojtres.

BOLSONARO NASTAVLJA DA UMANJUJE ZNAČAJ KORONA VIRUSA

Brazilski predsednik Zzair Bolsonaro nastavio je da umanjuje značaj epidemije korona virusa navodeći da "nije potpuno onako kako se čini da izgleda" i negirao da su popunjeni svi kapaciteti u bolnicama u njegovoj zemlji.

On je apelovao na guvernere brazilskih saveznih dežava da ne budu "tako radikalni" i upozorio da će mere karantina skupo koštati ekonomiju, prenosi Rojters.

On je procenio da će 60 do 70 odsto brazilske populacije biti zaraženo.

Kurir.rs/Tanjug/Beta

Kurir