NEMAČKI MINISTAR ZDRAVLJA SIGURAN: Lek za koronu će se pojaviti pre vakcine!

"Postoje prve naznake da određeni lekovi, čini se, pomažu", kazao je Špan Bildu i dodao da bi što pre trebalo sprovesti studije.

Međutim, ukazao je da se mora voditi računa jer i pacijenti moraju biti zaštićeni, budući da svaki lek ima i nus pojave.

Špan je istakao da u Nemačkoj već postoji niz studija, a tako i o "starom" leku protiv maralije "Resohinu" farmaceutskog koncerna "Bajer".

foto: EPA / Sem van der Wall

"Razvoj vakcine je izazovniji. Lek protiv malarije znamo već godinama i decenijama. Tu znamo delovanje i nus pojave", kazao je Špan, dodajući da to sada mora biti analizirano i za lečenje korona virusa.

Kad je reč o proizvodnji vakcine, govori se o više meseci, a ne samo par meseci.

foto: EPA/Omer Messinger

"Bio bih najsrećniji ministar zdravlja sveta ako bi u tri do šest meseci imali vakcinu. Ali sam realista i dovoljno su me savetovali stručnjaci da znam da to može trajati I 12 meseci. Zbog toga u politici ne smemo buditi lažne nade", naglasio je Špan.

"Bajer" je saopštio da u Evropi treba stvoriti mogućnosti za proizvodnju hlorokina, koji može biti važan u borbi protiv virusa korona.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: EPA /JAKUB KACZMARCZYK

