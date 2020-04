BALKONSKA POLICIJA Ljudi širom Evrope masovno prijavljuju svoje komšije: Vidi ti njih, šetkaju se dok su ostali kod kuće

"Poruka svim novim šerifima i ratnicima noći koji urlaju sa terasa: Zašto ne iskoristite tu energiju da pružite ljudima reči utehe, sigurnosti i ljubavi?", napisao je na svom Fejsbuk profilu.

Nekoliko dana ranije njegov brat, lekar u Toskani, išao je na posao kad je neko dreknuo sa terase: "Idiote! Ostani kod kuće!"

"Brat mi radi 12 sati dnevno u prvim redovima ove borbe, na najopasnijem mestu na svetu", objasnio je za Juronjuz.

Poslednjih nedelja objavljeni su snimci gradonačelnika nekih italijanskih gradova koji su izašli na ulice da grde građane koji su izašli iz kuće, dok je više od 40.000 kažnjeno zbog kršenja mera izolacije. Međutim, ne brinu samo policija i drugi predstavnici vlasti o tome da se poštuju mere uvedene zbog pandemije korona virusa. Širom Evrope, obični građani preuzeli su tu ulogu, pa su čak i dobili ime: "balkonska policija".

U Velikoj Britaniji najmanje šest policijskih stanica otvorilo je telefonske linije za prijavljivanje neposlušnih komšija, ali čak i u zemljama gde mere ograničenja kretanja nisu toliko stroge, građani izuzetno revnosno opominju komšije da ostanu kod kuće.

Jasmin Baumi i njena cimerka tri puna dana nisu napuštale stan u Hamburgu, pa su u subotu odlučile da izađu, pridržavajući se pravila držanja odstojanja i usput svratile u nabavku.

Iako u Nemačkoj ne važi potpuna zabrana kretanja, što znači da je ljudima dopušteno da izađu u šetnju, džogiraju i odu u nabavku, čim su izašle neko im je dobacio sa terase: "Vidi ti njih, šetkaju se dok su ostali kod kuće. Baš ste moroni. Zbog takvih kao vi ljudi obolevaju", besneo je komšija.

Ponekad opomene stižu i na društvenim mrežama, a nisu pošteđene ni javne ličnosti. Natali Benet, poslanica Zelene stranke, opomenuta je da treba da bude kod kuće nakon što je na Tviteru napisala da se vratila iz parlamenta. Iako je svesna da je društvo pod "ogromnim stresom" i da se plaše, ipak smatra da u ovom trenutku ljudi treba da budu ljubazni jedni prema drugima:

"Mislim da svi treba da se potrudimo da budemo ljubazni, da činimo dobra dela i pokažemo razumevanje, a to se odnosi i na one koje komentarišu ponašanje, i na one na čiji račun su ti komentari upućeni", izjavila je.

Aliče Mjaco (32) iz Milana, smatra da je ponašanje na ulici znak da Italijani traže žrtvenog jarca u krizi.

"Nije mi prijatno kad sam napolju. Dok čekate u redu ispred apoteke ili supermarketa, ljudi vas gledaju jer misle da treba da ostanete kod kuće. S jedne strane, svi smo u istoj situaciji, suočavamo se sa vanrednim merama. S druge strane, svi u drugome vide moguću opasnost, ili nekoga koga će optužiti za to", dodaje ona.

