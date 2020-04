OVAJ LEK ZAUSTAVLJA KORONU ZA 48 SATI! Ljudi ga već koriste za uspešno lečenje drugih bolesti, ali OVO MORATE DA ZNATE!

Istraživači koji testiraju lek ivermektin kao mogući lek za COVID-19 videli su obećavajuće rezultate u laboratorijskim studijama.

Ali istraživanje je u ranoj fazi i lek tek treba da se testira na ljudima obolelim od COVID-19. Toliko toga ne znamo, uključujući pravu dozu i način isporuke za osobe sa infekcijom koronavirusom.

Dakle, ako razmišljate da kupite nešto za svaki slučaj, razmislite ponovo.

Za šta se trenutno koristi ivermektin?

Ivermektin je antiparazitsko sredstvo koje se koristi od 1980-ih za lečenje i sprečavanje bolesti povezanih sa parazitima kod ljudi, kućnih ljubimaca i stoke, a deluje paralizom beskičmenjaka.

U Australiji se on uglavnom lokalno koristi kao krema i losion za uši.

Takođe se koristi u obliku tableta za lečenje infekcije okruglim crvima i kao drugi red za lečenje šuge i pojačanog crvenila lica.

Koje su nuspojave i potencijalne štete?

Kada se primenjuje u preporučenoj dozi, ivermektin se generalno dobro podnosi. Neke od najčešćih nuspojava uključuju dijareju, mučninu, vrtoglavicu i pospanost.

Manje je čest nedostatak energije, bol u stomaku, zatvor, povraćanje, drhtanje, osip i svrab.

Kako ivermektin može da leči COVID-19?

Nedavni laboratorijski podaci naučnika sa Univerziteta Monah i Instituta Doerti pokazuju da je lek sposoban da zaustavi SARS-CoV-2, virus koji izaziva COVID-19, da se ne razmnožava.

Takođe je pokazalo da ivermektin zaustavlja umnožavanje drugih virusa (poput HIV-a, denge, gripa i Zika), barem u laboratoriji.

Istraživači su otkrili da ivermektin ima efekat na SARS-CoV-2 nakon jedne izloženosti leku. Replikacija virusa zaustavljena je u roku od 24 do 48 sati.

Još nije jasno kako tačno on deluje, ali čini se da zaustavlja procese koji omogućavaju kretanje proteina unutar virusa. Ovi proteini bi normalno prigušili antivirusni odgovor tela, omogućavajući virusu da se razmnožava i da pojača infekciju.

Ovo istraživanje ivermektina sprovedeno je u ćelijskoj kulturi (ćelije koje se uzgajaju u laboratoriji) i veoma je preliminarno. To pruža neko obećanje, ali ne i dokaz efikasnog lečenja kod ljudi (bar ne za sada).

Potrebna su rigorozna klinička ispitivanja kod ljudi koji su bili izloženi infekciji COVID-19 ili su izloženi njenom delovanju a i da se proveri da li je bezbedan za upotrebu i u kojim dozama.

Laboratorijske studije sugerišu da će biti potrebne veće koncentracije leka iznad standardne doze da bi imale antivirusno delovanje. Zato je veoma važan nadzor kako bezbednost ljudi ne bi bila dovedena u pitanje.

Ako se utvrdi da ivermektin deluje na ljude sa COVID-19, potrebno ga je onda dalje razotriti kao potencijalni lek.

Istraživači moraju da znaju: da li sprečava infekciju COVID-19, da li smanjuje težinu pridružene bolesti ili poboljšava vreme do oporavka? Na ova važna pitanja je potrebno odgovoriti pre nego što on postane lek za COVID-19.

Pozitivna strana je da namena lekova kao što je ivermektin kao potencijalni lek za COVID-19 je idealna jer se može brzo preći na klinička ispitivanja, jer već znamo da je ga je bezbedno primeniti kod ljudi u trenutno preporučenim dozama.

Da li da kupite ovaj lek za svaki slučaj?

Ne. Prerano je znati da li će se obećavajući rezultati laboratorijskih ispitivanja pretvoriti u siguran i efikasan lek za pacijente sa COVID-19. Istraživači su bili vrlo jasni - ivermektin se ne sme koristiti za lečenje COVID-19 dok se ne završi dalje testiranje.

Ne bi trebalo da skladištite lek da bismo ga kasnije koristili, posebno jer još uvek ne znamo najbolji način uzimanja ivermektina, uključujući pravu dozu. A to bi moglo dovesti do nenamernog nedostatka lekova za ljude kojima je on potreban za lečenje ozbiljnih bolesti izazvanih parazitima.

Kurir.rs/Newsweek

