(UŽIVO) PANDEMIJA KORONA VIRUSA U SVETU: Zaraženo preko 1,5 miliona ljudi, Amerika je na drugom mestu po broju žrtava

* Od koronavirusa se do sada oporavilo 330.590 ljudi;

U SAD 1.973 MRTVIH OD KORONAVIRUSA U POSLEDNJA 24 SATA

U SAD su u poslednja 24 sata 1.973 osobe umrle od korona virusa, saopštio je kasno sinoć Univerzitet Džon Hopkins.Drugi dan zaredom broj umrlih u SAD je skoro 2.000.

Prema podacima univerziteta, u SAD je juče 1.939 osoba umrlo od kovid-19.

Od korona virusa u SAD je do sada ukupno umrlo 14.695.

VUHAN: ZAHTEVI ZA VENČANJA POVEĆANI ZA 300 ODSTO

Stanovnici Vuhana, kineskog grada u kome je prvo registrovan novi korona virus i koji je bio zatvoren 76 dana, život polako počinje da se vraća u normalu, a parovi čija je veza opstala na savršen način to i proslavljaju - venčanjem, piše CNN.

Prema zvaničnim podacima, zahtevi za venčanja povećali su se za 300 odsto u odnosu na raniji period.

SZO: U SEVERNOJ KOREJI 500 OSOBA U KARANTINU, NEMA OBOLELIH

U Severnoj Koreji je više od 500 osoba u karantinu, međutim za sada nije potvrđen ni jedan slučaj oboljevanja, iako se ta zemlja graniči sa dve zemlje u kojima je bolest rasprostranjena - Kinom i Južnom Korejom, izjavio je Edvin Salvador iz Svetske zdravstvene organizacije, zadužen za Severnu Koreju.

U toj zemlji na novi korona virus testirano je 709 osoba, od čega 11 stranih državljana i 698 državljana Severne Koreje, ali obolelih nema, rekao je Salvador za CNN.

U AUSTRALIJI NAJMANJI BROJ NOVOZARAŽENIH ZA TRI NEDELJE

Broj novih slučajeva korona virusa u Australjii nastavlja da opada i danas je najniži u poslednje tri nedelje.

Zabeleženo je 96 novih slučajeva, prvi put manje od 100 od 17, marta, rekao je ministar zdravlja Greg Hant. Vrhunac epidemije bio je 28. marta kada je potvrđeno 457 novih slučajeva.

Ukupno je u Australiji obolelo nešto više od 6.000 ljudi, a preminula 51 osoba, prenosi AP.

RASTE BROJ ZARAŽENIH I UMRLIH U NEMAČKOJ

Broj potvrđenih slučajeva korona virusa u Nemačkoj porastao je u poslednja 24 sata za 4.974 tako da je zaraženo više od 108.200 ljudi.

Prema podacima Instituta Robert Koh, broj smrtnih slučajeva porastao je za 246, prenosi Rojters.

Ukupno je od početka epidemije u Nemačkoj preminulo 2.107 ljudi.

BOLNICA U NJUJORKU: PATNJA, BOL I SMRT NA SVAKIH 10 MINUTA

Bolnicki "Code 99", signal koji obaveštava medicinsko osoblje da je pacijentu potrebna reanimacija, oglasio se pet puta za manje od jedan sat, u roku od 40 minuta šestoro pacijenata imalo je srčani zastoj, a četvoro je umrlo, izveštava CNN iz jedne njujorške bolnice.

CRNI REKORD U VELIKOJ BRITANIJI

Velika Britanija zabeležila je u sredu novi dnevni rekord umrlih od zaraze korona virusom 938, ukupno 7.097.

Broj novozaraženih u Velikoj Britaniji je u porastu, izveštava BBC.

Do sada se od Kovida-19 oporavilo 135 ljudi.

KORONAVIRUS U SVETU

PRODUŽENO TRAJANJE I SET VANREDNIH MERA U PORTUGALIJI

Portugalski parlament je doneo odluku da se do kraja vanrednog stanja, koje je produženo do 17. aprila, obustavi isključenje domaćinstava sa elektro mreže, vodovoda ili gasovoda zbog neplaćenih računa jer bi to nanelo ekonomsku i socijalnu štetu siromašnijim građanima, prenosi Rojters.

Prema podacima vlade, birou za nezaposlene dnevno se prijavi 4.000 ljudi, a u prvoj nedelji aprila evidentirani broj nezaposlenih u zemlji porastao je za 28.000.

MAČKE MOGU DA SE ZARAZE, PSI NISU OSETLJIVI NA KORONU

Mačke mogu da se zaraze korona virusom, ali izgleda da psi nisu osetljivi, pokazuje studija koja je u sredu objavljena, a zbog čega Svetska zdravstvena organizacija traži da se detaljnije ispita eventuialni prenos virusa izmedu ljudi i kućnih ljubimaca, navodi Rojters.

Studija objavljena na sajtu csasopisa Sajans pokazuje da su otkrili da se kune takođe mogu zaraziti Kovidom 19.

Kako istraživači smatraju, psi, kokoške, svinje i patke verovatno se neće zaraziti.

CRNA GORA: NA JAVNOJ POVRŠINI JEDNA OSOBA, NEDELJOM NAPOLJU DO 11 ČASOVA

Novim merama crnogorskog Nacionalnog koordinacionog tima (NKT) zabranjuje se prisustvo i zadržavanje na svim javnim površinama više od jedne osobe.

Takođe, NKT je pooštrilo meru zabrane izlasaka nedeljom, pa je sada zabranjeno napuštati objekte stanovanja od nedelje od 11 sati do ponedeljka u 5 sati, kao i prisustvo i zadržavanje na plažama, prenosi RTCG.

Kako je navedeno, NKT je ocenio da se postojeće mere ne poštuju dovoljno.

AMERIKA DRUGA U SVETU PO BROJU ŽRTAVA KORONAVIRUSA

Broj preminulih od korona virusa u SAD porastao je na 14.600 i ta zemlja je po broju žrtava dospela na drugo mesto u svetu, odmah iza Italije, izveštava Rojters.

Američki zvaničnici su upozorili Amerikance da ove nedelje očekuju alarmantnu statistiku epidemije korona virusa, iako je referentni model Američkog univerziteta smanjio svoja predviđanja smrtnosti za 26 odsto na ukupno 60 hiljada.

Ipak, u utorak je evidentiran rekordni, dnevni broj smrtnih slučajeva - više od 1 900 preminulih u jednom danu.

U TURSKOJ DANAS VIŠE OD 4.000 NOVOOBOLELIH

U Turskoj je za 24 sata registrovano 4.117 novih slučajeva korona virusa, a od početka epidemije ukupno 38.226, saopštio je večeras minstar zdravlja Fahretin Koča.

On je naveo da je umrlo 87 pacijenata u poslednja 24 sata, ukupno 812.

Ministar je rekao da su 1.492 pacijenta sa COVID-19 na intenzivnoj nezi, uključujući 995 koji su intubirani.

BROJ OBOLELIH U SVETU PREMAŠIO 1,5 MILIONA

Prema najnovijim podacima, broj obolelih od korona virusa premašio je cifru od 1,5 miliona, tačnije, prema sajtu Worldometers, do sada je registrovano 1 525 965 zaraženih i 87 972 preminulih.

U poslednja 24 sata u svetu je registrovano i potvrđeno 96046 novih slučajeva korona virusa.

Do danas je epidemija zahvatila 209 zemalja sveta , a obolelih ima i na dva međunarodna kruzera.

