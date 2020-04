TAJNI SNIMCI UMALO SRUŠILI KLINTONA! Kako je jedna žena otkrila NAJVEĆU AFERU u američkoj političkoj istoriji!

Amerika je te 1998. godine uživo pratila rijaliti poglavlje iz Bele kuće - negiranje predsednika Bila Klintona da je imao aferu sa Monikom Levinski, Hilarinu odbranu supruga, poniženja koja je trpela mlada stažistkinja i priču o čuvenoj plavoj haljini sa DNK uzorkom koji je sve razotkrio.

Kada je u toku svedočenja upitana da li su mrlje na haljini semena tečnost, Monika je odgovorila: „Nosila sam tu haljinu za vreme večere, tako da nisam sigurna šta je to“.

Te iste mrlje su zamalo koštale Klintona Bele kuće, pošto je utvrđeno da to nisu ostaci hrane sa večere, već dokaz seksualne veze koju je tadašnji predsednik imao sa stažistkinjom. Ona je legendarnu plavu haljinu nosila 28. februara 1997. godine kada se susrela sa Klintonom u Ovalnom kabinetu, kada se desio prvi od devet njihovih intimnih odnosa koje je naposletku priznala.

- Poklonio mi je knjigu "Vlati trave". Takva intimna knjiga ne daje se olako i bilo kome. Pomenuti poklon uverio me je da između nas ima nečega, iako sam se do tada dvoumila, mislila sam kako sam možda sve samo umislila. Krenuli smo prema kupatilu, on mi je davao komplimente, ja sam uzvraćala i postajali smo sve intimniji... U jednom trenutku pitala sam ga da li želi da nastavi - rekao je da želi, iako je u svim našim prethodnim susretima odustajao kad bismo došli do te kritične tačke - ovako je Monika opisala seks s Klintonom u kupatilu Ovalne sobe skoro dve decenije kasnije.

Kako je rekla, plavu haljinu sa mrljama od sperme je istog dana nosila na jednoj večeri, ali tragove odnosa primetila je tek nekoliko dana kasnije, kad je haljinu ponovno isprobavala pred prijateljicom, kojoj je sve poverila i koja ju je nagovorila da je ne nosi na hemijsko čišćenje.

Ta prijateljica je bila Linda Trip, državna službenica koja je razotkrila najveću aferu u istoriji Bele kuće. Ona je juče spreminula u 70. godini od raka pankreasa.

Tih godina krajem devedesetih pojavljivale su se priče o ženama koje su bile žrtve Klintonovog napastvovanja. Prva ga je za seksualno uznemiravanje optužila Pola Džons, a onda je klupko počelo da se odmotava.

Novinar "Njuzvika" Majkl Isikof pokušao je da kontaktira što više žena iz Bele kuće, kada je pojavilo ime Linde Trip koja je tada radila u Pentagonu. Ona mu je odmah rekla da "laje na pogrešno drvo" i otkrila mu da se iza zidova Ovalne sobe odvija najveća afera.

Kao dokaz je ponudila ispovest Levinski, koja joj se poverila kao prijateljici. Levinski je o svom odnosu sa Klintonom sve ispričala Lindi, sa kojom je radila u kancelariji za odnose sa javnošću u Pentagonu. Trip je, na nagovor literarnog agenta Lusijen Goldberg, navodila Moniku da joj detaljno opiše njihovu vezu i u tajnosti je snimala te razgovore.

A zatim je jedno veče nazvala Isikofa i otkrila mu da se u ormaru mlade stražistkinje nalazi plava haljina sa flekom koja bi mogla sve da razotkrije.

Nije prošlo mnogo, a priča je odjeknula na naslovnim stranama, a trake i plava haljina završili su kod tužioca Keneta Stara koji je predvodio istragu o Klintonovoj administraciji.

Klinton je nakon DNK analize bio primoran da sve prizna i optužbe da je lagao tužilaštvo o aferi ubrzale su proces opoziva. Kao što je poznato, američki Kongres je glasao o opozivu Klintona, ali nije bilo dovoljno glasova protiv njega, pa je on završio u miru svoj drugi predsednički mandat 2000. godine.

Linda je tokom čitavog procesa imala status uzbunjivača, a sve je, kako je tvrdila, učinila iz čistog patriotizma. Ipak, veliki deo javnosti ju je osudio zbog "izdaje prijateljice".

Ni Levinski nije mogla da pređe preko te izdaje, čak u jednom momentu izjavivši da "mrzi Lindu Trip". Ipak, kada je saznala da je bolesna poželela joj je brz oporavak.

- Bez obzira na prošlost, nakon što sam čula da je Linda Trip ozbiljno bolesna, nadam se njenom oporavku. Ne mogu ni da zamislim koliko je teško njenoj porodici - napisala je Levisnki na Tviteru.

Kurir.rs/Blic

Kurir