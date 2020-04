TRAMP UKIDA FINANSIRANJE SZO USRED PANDEMIJE: Promovisali ste laži iz Kine, morate da odgovarate!

On je dodao je da je SZO promovisala "dezinformacije Kine o virusu" što je, kako je naveo, verovatno dovelo do veće epidemije nego što bi to, u suprotnom, bio slučaj.

SAD ukupno najviše doprinose SZO za koju su izdvojile više od 400 miliona dolara u 2019. godini, što je oko 15 odsto budžeta SZO.

foto: EPA / Doug Mills / POOL

Odluka Bele kuće da zaustavi finansiranje SZO je očekivana, s obzirom na to da je Tramp sve češće kritikovao tu organizaciju, dok je žestoko reagovao i na kritike načina koji je njegova administracija odgovorila na epidemiju.

Trampova odluka odmah je naišla na osude.

Predsednica Američkog medicinskog udruženja Patris Heris ocenila je da reč o "opasnom koraku u pogrešnom smeru koji neće olakšati nanošenje poraza kovidu-19" i pozvala predsednika da je preispita.

Broj žrtava korona virusa u SAD premašio je 25.500 hiljada, dok je zaraženo najmanje 600.000 ljudi, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

Zvaničnici od Njujorka od Kalifornije razgovaraju o načinima da postepeno ukinu restrikcije i otvore svoje zajednice, ali dolaze u sukob sa predsednikom Trampom o tome - ko donosi tu odluku.

Predsednik Tramp je ušao u konflikt sa nekim guvernerima o tome ko ima ovlašćenja da ponovo otvori zemlju.

foto: EPA / Doug Mills / POOL

Guverner Njujorka Endru Kuomo poručio je da predsednik SAD nema totalna ovlašćenja.

"Mi nemamo kralja. Imamo predsednika. To je velika odluka. Pobegli smo od toga da imamo kralja i Džordž Vašington je bio predsednik, a ne kralj Vašington. Stoga, predsednik nema potpuno ovlašćenje", rekao je Kuomo u intervjuu za televiziju NBC.

U centru pažnje je pitanje kada početi sa povlačenjem restrikcija da bi se pokrenula ekonomija budući da je u Njujorku i drugim državama počeo da se smanjuje broj hospitalizovanih.

U međuvremenu, glavni vladin ekspert za zarazne bolesti Entoni Fauči rekao je u intervjuu za agenciju Asošijeted pres da Amerika još nema ključne procedure za testiranje i praćenje prenošenja bolesti da bi počela da otvara ekonomiju.

Fauči je naglasio da zvaničnici zaduženi za javno zdravlje moraju da budu u mogućnosti da brzo testiraju na virus, izoluju nove slučajeve i otkriju novo zaražene pre ublažavanja postojećih restrikcija, navodi Glas Amerike.

Kurir.rs/Beta, Foto: EPA / Doug Mills / POOL

