DOKTORKA IZ AUSTRALIJE O HOTELSKIM KARANTINIMA: U početku nije imala zaštitnu opremu, ljudi puštani bez odobranja lekara

Ona je ispričala da joj tokom prve nedelje na poslu nije bila dodeljena ni zaštitna oprema.

"Osećala sam se tužno, razočarano i posramljeno zbog takvog postupanja ljudi iz našeg zdravstvenog sistema. Trebalo bi da budu naši lideri", rekla je doktorka Manaseh.

Navodi i da doktori na licu mesta nisu obavešteni o rezultatima testova, pa nikada ne znaju ko je od smeštenih lica zaražen, a ko nije, prenosi RTS priču australijske ProjectTV.

"Imali smo dosta anksioznih, uplašenih i uznemirenih gostiju, na samoj ivici", tvrdi doktorka.

Jedan od smeštenih je bio mornaricki veteran koji ima posttraumatski poremećaj. U javnost su dospeli i video-snimci na kojima se vidi kako plače i viče u hotelskoj sobi, skoro bez odeće.

"To je čovek za kojeg ima dovoljno medicinskih opravdanja da bude izuzet. Tražili smo da makar bude smešten u sobu koja ima i mali prostor na otvorenom, da ne bude potpuno zatvoren", tvrdi doktorka Manaseh.

Kaže da je zahtev nekoliko puta bio odbijan, pre nego što je čovek premešten u drugi hotel sa malim dvorištem.

Doktorka Manaseh istice i da su neki pacijenti puštani iz karantina bez znanja i odobrenja doktora.

"Puštena je starija žena sa više hronicnih bolesti koja je bila samo cetiri dana u karantinu nakon što se vratila sa Balija. Iz hitne pomoci su mi rekli da su dobili direktivu da je puste", ispricala je doktorka.

Kada se usprotivila takvoj odluci, žena joj je zapretila da ce se pobrinuti da izgubi posao, što se kasnije i desilo, pošto je telefonom obaveštena da više ne treba da dolazi.

"Razgovarala sam sa svojim lekarom. Rekla sam mu da imam klaustrofobiju i da ne podnosim da budem u ovakvim hotelskim sobama. Obavio je nekoliko telefonskih razgovora. To je razlog zbog kojeg me puštaju, a ti pokušavaš da me sprečiš", obrazložila je puštena žena doktorki.

Doktorka Manaseh zakljucuje da je situacija veoma ozbiljna i da se katastrofa vec dešava.

Ispovest doktorke Manaseh je usledila nakon što je u australijske medije dospela i prica o putnici koja je pozitivno testirana na koronavirus ubrzo nakon što je puštena iz hotelskog karantina u Sidneju.

Devojka je rekla da se nakon povratka sa putovanja osecala cudno i da je sumnjala da je zaražena, ali da joj nije dozvoljeno da bude testirana.

Uprkos njenim upozorenjima da se ne oseca dobro, doktor ili medicinska sestra nikada je nisu obišli, a iz karantina je puštena nakon običnog merenja temperature.

Nakon što je puštena iz karantina, samoinicijativno se odlucila da bude testirana i ispostavilo se da je zaražena.

Ljudi primorani da se nakon povratka sa međunarodnih putovanja 14 dana zadrže u hotelima, žale se na loš tretman i neprofesionalno postupanje lekara.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir