U MOSTARU SU GA ZVALI RAKIJA, A SADA JE NA TAJNOJ LOKACIJI: Ovaj mladić bi mogao da nasledi Kim Džong-una! (VIDEO)

Iako zvanični Pjongjang ćuti o stanju svog vođe, uticajni strani mediji su se raspisali ne samo o mogućoj operaciji već i o Kimovim potencijalnim naslednicima. Muškarac koji ima pravo na presto je Kim Han-sol, njegov sinovac.

Zanimljivo je da je Kim Han-sol studirao u Mostaru, a kako tvrdi portal 24sata.hr, Hercegovci su ga tada zvali Rakija.

On se pre skoro deset godina doselio u grad na Neretvi da studira na United World College, u međunarodnu školi koju su, zajedno s mladim Severnokorejcem, pohađala još 73 učenika iz 29 zemalja. Mostarci ga se navodno prisećaju sa simpatijama.

"Uvek je visio u jednoj kafani na Španskom trgu. Treba to videti. Uđeš u neku avliju, a tamo isto ko da je 1986. Tu se služilo piće, bila je i rakija, pravila je gazdarica. Tu je on pio, a ovi naši su ga zvali Rakija", priča jedna Mostarka.

foto: EPA

Čini se kako se mladi Kim zavukao pod kožu domaćinima.

"Bio je preopušten tip. Nije imao veze s dedom. Normala. Bio je onako malo šmokljast. Nije pričao mnogo ni o stricu, koliko znam. Ok lik", zaključuje ona.

U to vreme, o njemu se pisalo kao o suštoj suprotnosti aktuelnom diktatoru. Kim Han-sol odrastao je u Makauu, a u kasnijim nastupima otvoreno je kritikovao svog strica.

foto: Youtube/The New York Times

U jednom intervjuu koji je dao tokom boravka u Mostaru, priznao je da sanja o povratku u domovinu. Ipak, čini se da mu ni u Hercegovini nije bilo loše.

"Totalno mu se svideo naš način života. Voleo je da sluša rok, voleo je da izlazi, voleo je da jede naše pite", priča jedna Mostarka. Družio se, kaže, najviše sa svojim kolegama s koledža.

"To ti je bio njegov krug, uglavnom stranci iz raznih delova sveta. Jednom mu je prišao jedan naš stariji čovek. Raspričali se njih dvojica i ovaj mu na kraju kaže: Dobar ti je bio deda, al ovaj novi ti vala ništa ne valja", prepričava kroz smeh meštanka.

Snimak iz 2012. godine foto: Youtube/The New York Times

Novinari portala 24 sata su došli do vlasnice ugostiteljskog objekta u kojem je mladi Rakija provodio studentske dane.

"Ma non stop je bio tu. Imali bi partije petkom i subotom ovde u bašti. Ne sećam se da je baš pio rakiju, ali sećam se limunade i piva. On i ekipa s koledža bi uvek pili Karlovačko, ne znam zašto. A o njemu vam mogu reći samo najlepše. Momak kao i naši momci, normalan, družili se, bio je pristojan. Kad bi me sreo na putu bi me pozdravio... Sve je bilo ekstra. Nedostaje nam", rekla je.

Mostarac koji je s Kimom pohađao isti koledž kaže kako je mladić nekad znao da nestane iz škole. Kad bi posumnjali da je u opasnosti, povlačili su ga na neko sigurnije mesto. Ali uglavnom je sve bilo u redu.

Nakon dve godine je diplomirao i nastavio studije u Francuskoj.

A gde je sada Kim Han-sol? Ne zna se.

foto: EPA / KCNA

Bezbrižne studentske dane zamenila je surova severnokorejska stvarnost. Pre tri godine, na aerodromu u Kuala Lumpuru, ubili su mu oca, Kim Džong-nama, inače polubrata aktuelnog vođe Severne Koreje.

Od tada je s majkom i sestrom u bekstvu, a njihova trenutna lokacija je nepoznata. Poslednji izveštaji navode kako je zaštićen, ali umoran od bezbednosnih mera i života u egzilu.

Pišu kako često pije, i to danju.

