ASTRONOM UŽASNUT MASKOVIM SATELITIMA: Živećemo pod kupolom! Svemirski otpad nam uništava nebo i vodi u katastrofu

Iza svega stoji kompanija "Spejs iks" milijardera Ilona Maska. Iako priča o čak 12.000 satelita zvuči prilično zanimljivo, direktor Astronomskog udruženja Vidulini u Hrvatskoj, Marino Tumpić, nije toliko oduševljen.

On je prvo pojasnio da je u više navrata bilo moguće videti satelite iz spomenute serije.

Ilon Mask foto: AP / John Raoux

“To su sateliti koje proizvodi i lansira 'Spejs iks', američka privatna kompanija. Namera je da se uspostavi globalni internet, iz svemira, i to ne u visokoj Zemljinoj orbiti na 36.000 kilometara daleko od nas, kao što je to bio slučaj do sada, već su 400 satelita mase tristotinak kilograma u niskoj Zemljinoj orbiti. Na sam Dan planete Zemlje sa Floride su lansirali još 60”, rekao je Tumpić.

Najlakše ih je videti uveče i ujutru, a vide se kao desetak ili dvadesetak, pa i do više desetina satelita, koji, s razmakom od par minuta jedan za drugim, prolaze nebom. Projekat se, kaže Tumpić, rodio pre desetak godina, a sama ideja je još starija i seže u pedesete godine prošlog veka.

Međutim, Maskov "Space iks" program je pre 5 godina počeo da radi serijsku proizvodnju od nekoliko desetina hiljada letelica za lansiranje u orbitu oko Zemlje. To se nikad dosad nije dogodilo u istoriji ljudskog roda i to svega na 100 do 200 kilometara od orbite do 400 kilometara gde borave astronauti na međunarodnoj svemirskoj stanici.

“Mislim da smo kao društvo zakazali i zažmurili, a sad svi vidimo da je naše nebo okupirano letećim svetlim tačkicama kojih trenutno ima svega nešto više od 400, ali kada bude lansirano svih nekoliko desetina hiljada letelica, mi ćemo skoro pa celu noć, a leti i celu noć, imati doslovce jednu mrežu na nebu koja će potpuno zaseniti zvezde. Dakle, smeće će nam uništiti zvezdano nebo i napraviti globalnu ekološku katastrofu kakva nije viđena. Ovo je vrlo jak vojno-politički projekat. Cenim da nema smisla praviti pokrivenost internetom na ovaj način, da se ljudima na bilo kojoj tački sveta omogući pristup internetu - ta priča ne drži vodu. Da biste se služili Starlinkovim satelitskim internetom, moraćete da imate drugačiji uređaj, nešto što će vam omogućiti spajanje na drugu frekvenciju. I tako dolazimo do Orvelove 1984. i života pod kupolom. Sprema nam se modifikovani scenario toga. Kada bude lansirano preko 40.000 ovakvih i sličnih satelita, imaćemo iznad Zemlje golim okom vidljiv štit satelita, a poslati sondu u istraživanje bilo koje planete postaće jako teško”, uveren je Tumpić.

Astronomima ovo stvara velike poteškoće u radu i ne samo njima, već i fotografima. Zemaljska astronomija trpeće velike štete. Svemirski otpad kao opasnost po druge letelice u svemiru ali i po čoveka je nešto što tek dolazi na red, a pitanje je i kako će astronauti odlaziti prema Mesecu.

Pita se Tumpić, na kraju, i koliko će se satelita pokvariti? Pošto se nalaze nisko od Zemlje i nemaju uređaj za samouništenje to će, zaključuje, biti, blago rečeno – katastrofa.

