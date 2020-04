GRČKI EPIDEMIOLOG: Ne možemo ostati zatvoreni 18 meseci

Ciodras je napomenuo da mora postojati postepeno i kontrolisano ublažavanje restriktivnih mera i da su za to potrebni i oprez i strogo poštovanje higijenskih pravila.

On je dodao da se strategija u Grčkoj zasniva na nauci, a ne na društvenom pritisku, objašnjavajući da je nemoguće nastaviti sa ograničenjem kretanja do otkrića vakcine, što bi moglo potrajati i do 18 meseci i čija bi efikasnost u svakom slučaju bila neizvesna.

Bilo bi poželjnije vratiti se u normalu sada, a ne na jesen, kada i druge virusne epidemije, poput gripa, takođe počinju da se pojavljuju, ocenio je. Ciodras je napomenuo da će se imunitet u populaciji izgrađivati postepeno, ocenjujući da će ga steći između 50 i 70 odsto stanovništva, ali da se to ne sme dogoditi prebrzo.

Dajući najnovije podatke o širenju novog korona virusa u Grčkoj, Ciodras je izvestio o 16 novih slučajeva pronađenih lociranjem kontakata pacijenata sa Kovid-19. Danas u Grčkoj nije bilo nijednog smrtnog ishoda od ove bolesti.

Ukupan broj potvrđenih slučajeva u toj zemlji do danas je bio 2.506, od čega je 130 preminulo.

