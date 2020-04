SVAKO KO BI UMARŠIRAO U S. KOREJU BIO BI LUD! Šok upozorenje stručnjaka: Više MILIONA VOJNIKA spremno je da brani zemlju

Smrt severnokorejskog lidera Kim Džong-una izazvala bi vojnu konfrontaciju sa kojom ne bi mogli da se porede ni Avganistan, ni Irak, upozorili su stručnjaci za odbranu.

Oni veruju da bi Kimova smrt destabalizovala region, stvorila masovni protok izbeglica i primorala SAD, Južnu Koreju i eventualno druge regionalne saveznike da se izbore sa nemirima.

Penzionisani južnokorejski general-potpukovnik Čun In-Bum, bivši šef snaga za specijalne operacije Južne Koreje, izjavio je za "US Military Times" da bi u slučaju Kimove došlo do "haosa, ljudske patnje, nestabilnosti i loših vesti za sve".

On je upozorio da bi bilo kakvi planovi južnokorejsko-američke alijanse za Severnu Koreju posle Kima mogle da imaju razarajuće posledice.

"Šta ćemo da radimo? Da umarširamo tamo? Neka to rade Kinezi. Severna Koreja je suverena zemlja. Svako ko uđe tamo, uključujući i Kineze, bio bi lud. Južna Koreja i Amerika imaju loš plan sa lošim pretpostavkama. Dovešće nas do nuklearnog rata", upozorio je on.

Bivši američki pukovnik David Makvel rekao je da bi nedostatak jasne tranzicije vlasti pokrenuo haos u Severnoj Koreji.

"Nije poznato da li je Kim Džong-un odredio naslednika. Možemo nagađati da je možda njegova sestra Kim Jo-jong određena za njegovog naslednika. Ali nije poznato da li bi žena, uprkos tome što je deo familije mogla da postane vođa režima porodice Kim", rekao je on.

Upozorio je da postoji mnogo mogućih loših scenarija sa kojima bi se mogle suočiti Južna Koreja i Amerika dodavši da vojni stratezi već informišu visoke oficire o tome šta bi moglo da se desi.

Predviđa da će se „humanitarna katastrofa dogoditi u Severnoj Koreji“ i upozorio da će je dodatno usložniti pandemija koronavirusa.

"Južna Koreja, Kina i Japan moraju se suočiti sa potencijalnim protokom izbeglica velikog obima. Jedinice Narodne armije Severne Koreje nadmetaće se za resurse i opstanak. To će dovesti do unutrašnjih sukoba među jedinicama i moglo bi da eskalira u veliki građanski rat."

Ali, upozorio je on, čak ni unutrašnja svađa neće umanjiti animozitet Severne Koreje prema spoljnom svetu niti spremnost da krene u rat.

"Budući da je Severna Koreja gerilska dinastija izgrađena na mitu o japanskom partizanskom ratu, možemo očekivati da se 1,2 miliona aktivnih vojnika i 6 miliona u rzervi rezervi - odupru bilo kojoj spoljnoj intervenciji koja bi bila uključena iz Južne Koreje."

Penzionisani pukovnik je takođe istakao probleme u suočavanju sa Kimovim ogromnim arsenalom oružja za masovno uništenje.

Kurir.rs/Express.co.uk

Kurir