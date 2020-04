KADIROV OBRIJAO GLAVU KAKO BI NARODU POSLAO PORUKU: Ostali zvaničnici Čečenije morali da slede njegov primer (VIDEO)

В далёкой юности, когда старшие нам брили головы, то, при этом, не забывали отвесить легкий подзатыльник, приговаривая: «Массо а унах - балех волийла хьо! (пусть обойдут тебя болезни и несчастья!)». Издревле у наших древних предков бритье головы считалось неким очищением от разного рода напастей земного и даже неземного происхождения. Ну, а с пришествием по великой Милости ВСЕВЫШНЕГО на нашу землю благословенного Ислама, чеченцы бреют головы, соблюдая Сунну нашего любимого Пророка Мухьаммада(с.а.в.). Вот и я сегодня с удовольствием совершил эту Сунну почти перед самым наступлением священного месяца Рамадан. Да укрепит нас ВСЕВЫШНИЙ на своём благословенном Пути! АЛЛАХ1У АКБАР!!! ПЕРЕДАЮ ЭСТАФЕТУ ВСЕМ ДРУЗЬЯМ И БРАТЬЯМ!!!✊🏻🤝

