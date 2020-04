OVE ZEMLJE HOĆE DA UVEDU IMUNITETSKE PASOŠE: Tako može da se putuje i radi, ali mnogi smatraju da je to veoma loša ideja

SZO smatra da ne postoji nijedan dokaz koji bi pokazao da da osoba koja je razvila antitela ne može ponovo da se razboli, što bi značilo da putovanja uz imunitetske pasoše" mogu samo da doprinesu širenju zaraze.

Većina do sada sprovedenih studija pokazuje da ljudi koji su se oporavili od infekcije imaju antitela u krvi, ali kod nekih je nivo tih antitela veoma nizak. To znači da bi i drugi deo imunološke reakcije organizma, tzv. T-ćelije koje eliminišu zaražene ćelije, mogao da bude od “presudnog” značaja za oporavak. Do sada nijedna studija nije analizirala da li prisustvo antitela na virus obezbeđuje otpornost u slučaju nove infekcije virusom kod ljudi, saopštila je SZO.

foto: EPA / Jason Szenes

Organizacija takođe ocenjuje da su neophodne dodatne procene tačnosti laboratorijskih testova za otkrivanje antitela, te da je neophodno praviti razliku između ranije infekcije virusom SARS-Cov-2, koji je izazvao pandemiju kovida-19, i drugih šest poznatih korona virusa u opticaju.

Inače, prošle nedelje su vlasti Čilea saopštile da će početi da izdaju “zdravstvene pasoše” ljudima koji su se oporavili od infekcije. Kada se utvrdi prisustvo antitela u krvi, moći će da se vrate na posao.

U Švedskoj određeni naučnici takođe smatraju da bi njihovo stanovništvo moglo da stekne znatno veću otpornost nego narodi zemalja u kojima su uvedene stroge mere izolacije.

foto: EPA/FREDRIK SANDBERG

U Belgiji, gde je stopa rasta broja umrlih po stanovniku među najvećima u svetu, počevši od 11. maja u planu je postepeno popuštanje mera izolacije. Vladin savetnik Mark van Ranst izjavio je da se oštro protivi ideji o izdavanju “imunitetskih pasoša”.

"Užasavam se pri pomisli da ćemo izdavati ljudima pasoše, zeleni i crveni, zavisno od serološkog statusa", kaže ovaj virolog, član Organizacije za procenu rizika belgijske vlade i Naučnog komiteta za korona virus.

"To će dovesti do lažiranja dokumenata, do toga da se ljudi namerno izlažu virusu. To, jednostavno, nije dobra ideja. To je veoma loša ideja", dodao je.

