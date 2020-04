KUPITE DELIĆ MESECA: U Londonu se prodaje meteorit težak 13,5 kilograma i vredan 2,5 miliona dolara (VIDEO)

Stena sa Meseca, teška više od 13,5 kg, verovatno se odlomila sa površine Meseca prilikom sudara sa asteroidom ili kometom, a zatim se srušila u Saharu.

Poznat kao NVA 12691, smatra se da je peti najveći komad Meseca koji je ikada pronađen na zemlji. Na Zemlji ima svega oko 650 kilograma stena sa Meseca.

„Iskustvo da držite u rukama delić drugog sveta je nešto što nikada ne zaboravljate,“ rekao je Džejms Hislop iz aukcijske kuće.

"To je stvarni deo Meseca. Otprilike je veličine fudbalske lopte, malo izdužen, veći od glave. "

Kao i mnogi meteoriti koji su otkriveni, ovaj je u Sahari pronašao anonimni pronalazač.

Naučnici mogu biti sigurni da je sa Meseca nakon poređenja sa uzorcima stena koje su američke svemirske misije Apolo vratile na Zemlju.

"1960-ih i 1970-ih program Apolo je sa sobom doneo oko 400 kilograma mesečevih stena i naučnici su mogli da analiziraju hemijske i izotopske kompozicije tih stena i utvrdili su da odgovaraju određenim meteoritima", rekao je Hislop.

Meteoriti su neverovatno retki i samo oko jedan na hiljadu dolazi sa Meseca, što ovo čini vrlo posebnim objektom, dodao je on.

"Očekujemo veliko međunarodno interesovanje za to od muzeja ... to je predivan trofej za sve one koji su zainteresovani za istoriju svemira ili istraživanje Meseca."

Kurir.rs/Reuters Foto: Profimedia

