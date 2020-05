POSLE SVIH O KORONI SE OGLASILI I IZ SINGAPURSKI NAUČNICI: Izračunali kraj epidemije po zemljama, evo kako stoji Srbija

Na posebnom sajtu objavljeni su podaci u vidu grafikona za svaku državu koji kontinuirano prate razvoj epidemiološke situacije. Prate se informacije koje države objavljuju na dnevnom nivou.

Kako je naglašeno, očekivano je da će se trenutne projekcije trajanja epidemije menjati u zavisnosti od dnevnih rezultata i razvoja situacije u državama.

Prema dosadašnjem toku istraživanja Univerziteta u Singapuru, epidemija u svetu će se i do 97 odsto smanjiti do 31. maja. Polovinom juna mogo bi doći do smanjenja i od 99 odsto, dok se potpuni kraj epidemije predviđa za početak decembra.

Trenutno su Sjedinjene Američke Države najpogođenije, a prema podacima ovog sajta epidemija će trajati do 20. septembra. Pad od 97odsto očekuje se oko 18. maja.

Zaključno sa podacima od 29. aprila, prema ovom istraživanju, kraj epidemije u Srbiji očekuje se početkom avgusta. Naime, 21. maj označen je kao datum kada se epidemija može završiti 97 odsto, a taj procenat se 4. juna povećava na 99 odsto.

Italija koja je dugo bila evropsko žarište i koja je zabeležila skoro 28.000 smrtnih slučajeva, prema ovom istraživanju moći će delimično da odahne od 10. maja, ali se kao kraj epidemije predviđa 4. septembar.

U Španiji je do sada zabaleženo 239.639 slučajeva, a umrlo je preko 24.000 ljudi. Prema podacima koji su ažurirani 29. aprila, predviđeno je da epidemija bude 97odsto završena već 2. maja.

Teoretski, početkom avgusta, moglo bi da dođe do stoprocentrnog završetka epidemije, navedeno je na posebnom sajtu sa podacima singapurškog istraživanja.

Kako je navedeno, priroda je ipak nepredvidiva te sve podatke treba uzeti sa rezervom, napomenuli su istraživači.

Kurir.rs/B92

