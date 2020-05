ŠVEDSKI EPIDEMIOLOG O DRUGOM TALASA KORONE: Ljudi koji su u karantinima, razboleće se kada sve zabrane budu ukinute

On je istakao da su ga zbog takozvanog švedskog modela pre mesec dana proglašavali ludim i optuživali da švedska politika ubija starije, ali se sada sve više ljudi interesuje za taj pristup.

U Švedskoj je situacija sa epidemijom sada takva da broj obolelih ne pada niti raste, a vlasti čekaju da se trend preokrene i da brojevi počnu da se smanjuju.

"Ni u Švedskoj život ne funkcioniše sasvim normalno, ali to nije stvar naredbe. Objasnili smo ljudima kakva je to bolest i kako treba da se zaštite i oni to poštuju. Ljudi nigde nisu glupi, ako im kažete šta je dobro za njih i ako im to objasnite, oni će vas poslušati", kaže Gjesecke.

foto: EPA-EFE/Anders Wiklund

"Dok većina radi ono što ste preporučili, dobro je. To ne mora biti 100 odsto ljudi, 90 odsto je dovoljno", rekao je.

On i dalje smatra da je strah od koronavirusa preteran, jer se veoma malo ljudi teško razboli, a velika većina ima blage simptome, ili ih uopšte nema.

Gjesecke očekuje da će, zahvaljujući tom pristupu, u Švedskoj do jeseni veliki deo stanovništva steći imunitet i da više neće biti rasta broja obolelih.

"Očekujemo da će virus biti prisutan tokom leta, ali na jesen nećemo imati drugi talas jer ćemo do septembra imati kolektivni imunitet", kaže Gjesecke.

foto: EPA-EFE/Anders Wiklund

Iako su mnogi švedski model doživeli kao potpuno neosetljiv i neetički, jer se na neki način žrtvuje najosetljiviji deo populacije - stari, nemoćni i bolesni, Gjesecke se s tim ne slaže.

"Ljudi će umreti i u drugim zemljama, ali jeste veliki problem što se nijedna zemlja nije dobro pripremila da zaštiti starije i svuda je infekcija prodrla u domove za starije", rekao je on.

Gjesecke tvrdi da su isti pristup kao u Švedskoj predlagali i stručnjaci u Norveškoj i Danskoj, ali su tamo političari odlučili da prihvate većinski model i uveli su potpuno zaključavanje.

foto: EPA/ANDERS WIKLUND

Švedski stručnjak kaže da prilikom eventualnog drugog talasa niko ne bi trebalo da proglašava karantin.

"Pobrinite se da zaštitite starije i bolesne, a mlade ne treba štititi, treba ih pustiti da šire bolest. Svi će dobiti svoju stopu smrtnosti kad počnu sa otvaranjem. Ljudi koji nisu umrli sad, umreće kada ih pustite iz karantina", kaže Gjesecke.

On smatra da će epidemija biti gotova do Božića i da će vakcina, kada se pojavi, biti uzaludna.

Kurir.rs/Radio Sarajevo

Kurir