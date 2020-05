SVET SE POLAKO VRAĆA NORMALNIM AKTIVNOSTIMA: Otvorene prodavnice i frizerski saloni, deca ponovo u školskim klupama

Najmanje 12 zemalja, piše Njujork tajms, uključujući Nemačku, italiju i Španiju, počele su juče da ublažavaju mere donete sa ciljem da se spreči širenje korona virusa, što je svojevrstan test koji treba da pokaže da li se može spasavati ekonomija, odnosno ono od čega se živi, a da životi građana ne budu ugroženi.

U Nemačkoj se jedan deo dece vratio u školske klupe.

U toj zemlji, koja je prijavila 163.100 zaraženih i 6.692 smrtna slučaja, juče su otvoreni zoološki vrtovi, muzeji, frizerski saloni, koji su zatvoreni sredinom marta.

Španija se postepeno vraća normalnom životu, tako što su prvo otvorene male prodavnice i frizerski saloni. Francuska se priprema da započne ublažavanje restrikcija od 11. maja.

Italijani se trenutno bave semantikom, navodi Njujork tajms, - nakon što je njihov premijer rekao da mogu da posećuju "congiunti", što je reč koja označava i rodbinu, ali i ljude s kojima smo u nekim relacijama.

Mnoge vlasti u Evropi ublažile su mere uz upozorenje ali i nadu da će morati da uvedu karantin opet ako se epidemija opet rasplamsa.

"Koliko sam do sada šišao, toliko sam i dezinfikovao", rekao je jedan firzer u Barseloni nakon što je ponovo otvori vrata svog salona.

Nakon 42 dana, Grci su u ponedeljak mogli da izađu iz kcuha bez potvrde zašto to rade, dok su frizerski saloni, biblioteke i druge manje radnje otvorene S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je građanima da "mogu da izlaze koliko god to žele, kad god to žele".

Od korona virusa je do sada preminula četvrtina miliona građana sveta, međutim, Bi-Bi-Si navodi da taj broj označava obolele koji su preminuli i koji su pozitivni na kovid-19, a ne nužno od te bolesti.

Broj zaraženih u svetu je 3.646.225, a oporavilo se 1.200.203 obolelih prema podacima sajta Worldometers.

U SAD preminulo za 24 sata 1.015 osoba, najmanje za mesec dana.

U Brazilu je tokom poslednja 24 sata registrovano više od 4.000 novih slučajeva, a preminule su 263 osobe.

Broj obolelih u Meskiku je skoro 25.000, a preminulo je 2.271 ljudi.

Predsednik Sirije Bašar al-Asad upozorio je da bi se zemlja mogla suočiti sa "pravom katastrofom" ukoliko broj slučajeva toliko poraste da prevaziđe zdravstveni sistem.

U Iranu je registrovano skoro 99.000 slučajeva i više od 6.000 preminulih.

Kina je prijavila jedan novi slučaj infekcije virusom kovid-19, a nema smrtnih slučajeva u poslednja 24 sata.

Na Novom Zelandu već drugi dan zaredom nisu zabeleženi novi slučajevi infekcije, ali zemlja, kako je saopšteno s vrha, neće još dugo otvarati granice.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir