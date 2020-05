NJIMA JE KORONA MAJKA: Pandemija mnoge oštetila, ali našlo se tu i par dobitnika, imaju veze sa higijenom i seksom VIDEO

Ovih dana je objavljeno da turistička branša u Nemačkoj računa s gubicima od 11 milijardi evra. I to samo do sredine juna do kada je nemačka vlada produžila upozorenje da se ne putuje ni u jednu zemlju u inostranstvu. Ministar spoljnih poslova Hajko Mas poručio je Nemcima da slobodno mogu se oproste od ideje klasičnog letovanja i brčkanja u toplim morima.

Šta je s letnjim odmorom?

Takve poruke državnog vrha ne deprimiraju samo nemačke građane gladne sunca i mora koji bi vrlo rado uplatili aranžaman u Španiji, Grčkoj ili Hrvatskoj, nego i turističke agencije. Ova kriza je toliko opaka da pogađa i najveće u branši – a o malima da i ne govorimo. Turističke agencije nisu samo suočene s problemom da im gosti ne uplaćuju aranžmane za glavnu sezonu, već i sa EU-smernicama prema kojima, svakome ko zatraži, moraju da vrate novac za uplaćeni aranžman koji je storniran zbog pandemije koronavirusa. Nemačka trenutno razmatra mogućnost da odluku Brisela privremeno "stavi na led" i dozvoli agencijama i tur-operaterima da klijentima umesto novca vrate vaučere u vrednosti uplaćenog putovanja.

Koncentrični krugovi krize

U globalnom svetu je sve povezano i umreženo. Tako problemi velikih nemačkih tur-operatera kao što je TUI pogađaju i vlasnike malih restorana u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji... A njihovi problemi se u koncentričnim krugovima šire dalje i dospevaju sve do uzgajivača ovaca u bosansko-hercegovačkim planinama. Oni, kažu, više nemaju kome da prodaju meso.

Ali ima i onih koji od ove krize i svega onoga što ona čini s ljudima profitiraju. Ljudi menjaju svoje navike, njima upravljaju strahovi i raznorazni porivi. Kako drukčije objasniti da su među najvećim dobitnicima ove pandemije proizvođači wc-papira?! Mi smo za objašnjenje pitali Petra Ćorluku, vlasnika fabrike Violeta koja proizvodi toalet papir i ima proizvodne pogone u Hrvatskoj i BiH. Njegovo objašnjenje glasi: psihologija mase ili narodski rečeno: kud svi Turci, tu i mali Mujo.

Veze na iskušenju

I, last but not least, krize dovode u iskušenje i odnose među ljudima. Prijateljstva pucaju ili jačaju, veze se raspadaju ili učvršćuju - ljudi su prisiljeni da provode vreme s ljudima s kojima žive. Nema više izgovora, nema drugih obaveza ili termina koji im odvraćaju pažnju ili pružaju priliku da izbegnu druženja i razgovore s partnerom. A za ta druženja, očito su potrebna, više nego obično, svakojaka pomagala, pa i seksualna. Među ekonomskim profiterima krize su, naime, i distributeri erotskih igračaka.

