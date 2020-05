FARMAKOMAFIJA! Lek protiv korone od 9,32 dolara nude za 4.500! Zarađuju gazeći PREKO MRTVIH!

Lek „remdesivir“, koji se jedini pokazao delotvornim protiv kovida-19, jeftin je za proizvodnju, ali papren za one kojima je neophodan

U eri pandemije koronavirusa, koji je usmrtio preko 270.000 osoba, a zarazio četiri miliona ljudi širom planete, farmaceutske kompanije nisu propustile priliku da zarade koji dolar više.

Tako tretman lekom „remdesivir“, koji se jedini pokazao delotvornim protiv korone, a čija proizvodnja iznosi 9,32 dolara, može krajnjeg korisnika da košta paprenih 4.500 dolara.

Hitan postupak

Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) prošle nedelje je po hitnom postupku odobrila upotrebu ovog leka za pacijente koji boluju od kovida-19. Kako prenosi Dejli mejl, kalifornijska kompanija „Gilijad sajensiz“, koja proizvodi ovaj lek, ima dugu istoriju bogaćenja tako što prodaje lekove po paprenim cenama. Iz kompanije još nisu saopštili koliko će tačno koštati tretman obolelih, ali iz Instituta za ekonomski i klinički pregled (Institute for Economical and Clinical Review) - ICER predviđaju da bi desetodnevni tretman mogao da košta i do 4.500 dolara.

Izvršni direktor kompanije Danijel O‘Dej nije želeo da otkriva koliko će lek koštati.

- Ne sugerišem to da se neće nastaviti pritisak na cene lekova. To se sada radi na način na koji možemo da cenimo inovacije koje ova industrija donosi - rekao je on na nedavnom sastanku s investitorima.

Rast cena

Mediji podsećaju da se kompanija „Gilijad“ proslavila 2013. godine, kada je jednu pilulu leka za lečenje hepatitisa tipa C „sovaldi“ prodavala za paprenih 1.000 dolara.

Stiv Pirson, predsednik ICER, objašnjava kako dolazi do naglog skoka cene leka:

- Veliki rast cena po pravilu usledi posle kliničkih ispitivanja kada se pokaže da neki lek spasava živote. To pokazuje koliko je važna ta pretpostavka o smrtnosti.

Šalju avione u Madagaskar AFRIKANCI IMAJU SVOJ LEK Predsednik Tanzanije Džon Magufuli, zemlje u kojoj je od epidemije koronavirusa umrlo 16 ljudi, poslao je avion u Madagaskar po napitak napravljen u toj ostrvskoj zemlji po tradicionalnim prirodnim receptima, a koji bi trebalo, kako je SZO savetovala vlade, prethodno da se ispita kao eventualno rešenje u lečenju zaraženih pacijenata. „Kovid organiks“, gorko-slatki sirup, pravi se od artemisije, vrste pelina s dokazanim antimalarijskim svojstvima, i drugog autohtonog bilja. Predsednik Madagaskara Andri Radžoelina tvrdi da zahvaljujući ovom leku u njegovoj zemlji nema žrtava korone. Ekvatorijalna Gvineja, Gvineja Bisao, Kongo i Niger već su primile pošiljke ovog biljnog leka, koji se prodaje po 80 centi za litar.

Činjenice ŠTA JE ZAPRAVO „REMDESIVIR“ Lek „remdesivir“ je razvila kompanija „Gilijad sajensiz“ za lečenje ebole, smrtonosne hemoragijske groznice, koja se pojavila u zapadnoj Africi 2014. .: Ebolu kao i kovid-19 izaziva virus i naučnici su testirali ovaj lek na pacijentima obolelim od korone .: Lek je ranije korišćen i protiv virusa MERS, eksperimenti na majmunima makaki bili su uspešni .: Istraživanja pokazuju da lek zaustavlja množenje virusa i njegovu cirkulaciju u telu inficiranog .: Upotreba ovog leka kod obolelih od korone smanjuje njihov ostanak u bolnici za trećinu prosečnog boravka drugih pacijenata

