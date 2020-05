SUPERVOĆE SPASILO OSTRVSKI RAJ OD KORONE? Na Kiribatiju se hvale još jednim lekom protiv opaskog virusa (VIDEO)

Pristup vazduhom Kiribatiju, jednom od najsiromašnijih i najudaljenijih zemalja, pokazuje koliko je to krhko i nerazvijeno.

Ostrva pokrivaju kokosove palme i pružaju sve što bi ovde trebalo postojati - drvo za čamce i zgrade, slamarice za krovove i podove, vlakna za užad i tkaninu.

Njihovo voće pruža hidrataciju i ishranu, a navodno čak i novootkriveno svojstvo koje ga čini još dragocenijim - kažu se da se bori protiv koronavirusa.

Stručnjak za koronavirus kaže da oči bolesnih ljudi mogu rano pokazati znake infekcije Covid-19

„Koristimo moimoto za odbranu od virusa“, ​​kaže Rooti Tianaira, učiteljica osnovne škole u ​​Tarava, pomenuvši mladi kokos.

„Veoma je bogat vitaminom C i vitaminom A.“

Glasine o efikasnosti moimota su očigledne: do danas nisu poznati slučajevi koronavirusa u Kiribatiju, jednoj od samo 13 zemalja koja to može reći.

„Naši preci su jeli rendirani kokos i noni - još jedno autohtono voće, poznato po oštrom ukusu, ali poznato po zdravstvenim svojstvima - za doručak i pili kiselo todi (fermentirani sok od kokosa).

„Bili su jaki, bez bolesti.

"Dakle, ovo lokalno voće se koristi kao lek za izgradnju našeg imunološkog sistema, to je ideja. Prodaju se na štandovima pored puta."

Čekaj, kokosi se prodaju u Kiribatiju? Skoro celu zemlju pokrivaju kokosove palme.

Nije preterano reći da više puta nadmašuju 116.000 građana otoka.

"Zapravo prodaja kokosa u Taravi nije neobična", kaže lokalni novinar novinar Rimon Rimon.

„Nema svako svoje drvo kokosa, posebno u naseljenijim oblastima, pa oni bez posla, ali koji imaju drvo kod kuće, ponekad prodaju kokosove orahe.

"Ali da kažem da mogu da spreče koronavirus? To je meni novo!"

To je samo jedna od mnogih "blesavih glasina" o koronavirusu koji kruže Kiribatima, jednoj od najnerazvijenijih zemalja prema UN.

"To je ovde glavni problem", kaže on. „Većina ljudi nedavno je dobila pristup internetu i on ih bombarduje informacijama.

„Ne znaju kako razlikovati lažne vesti i tako promoviraju ono što nije istina.

„Stvar kokosa je bezopasna, ali se takođe pričalo da kafa može da zaustavi Covid-19“, kaže gospodin Rimon, pomenuvši blago opojno piće popularno na većini pacifičkih ostrva.

Pijenje kave u stvari bi predstavljalo aktivnost visokog rizika kada su u pitanju zarazne bolesti.

Obično se pije javno iz zajedničke posude u koju se uranjaju šolje, piju se i ponovo se piju.

Ako se priprema tradicionalno, pravi se žvakanjem korena biljke Piper methisticum i mešanjem ovih vlaknastih brazda - pljuvačke i svih - sa vodom.

"To je bila smešna glasina i vlasti su morale da vode kampanju govoreći ljudima da to nije istina", kaže gospodin Rimon.

„Ja sam obrazovan čovek, živeo sam u inostranstvu, ali mnogi ljudi ovde nisu bili izloženi spoljnom svetu. Iznenadili bi se kakve stvari smatraju da su problem.

Kurir.rs/Daily star Foto: Vikipedija

Kurir