BIVŠI PREDSEDNIK NAPAO NASLEDNIKA Obama: Tramp je katastrofa

VAŠINGTON - Reakcija predsednika SAD Donalda Trampa na epidemiju koronavirusa je „apsolutno haotična katastrofa“, rekao je Barak Obama, bivši američki predsednik.

Ovo je prvi put da se Obama ovako oštro obrušio na Trampa, koji ga je poslednjih meseci više puta optuživao da je odgovoran za manjak zaštitne opreme i lošu situaciju u zdravstvu.,

Više od 80.000 mrtvih

Prema poslednjim podacima, u SAD je od koronavirusa preminulo više od 80.040 osoba, dok ih je čak 1,34 miliona inficirano.

- Borimo se protiv ovih dugoročnih pojava kao što su sebičnost, izazivanje plemenskih tenzija i podela u državi koje dovode do toga da su svi drugi neprijatelji - rekao je Obama u razgovoru s više stotina članova svoje bivše administracije, prenosi Jahu njuz.

- Vidimo to i na međunarodnom planu. To je deo razloga zašto je odgovor na ovu globalnu krizu bio toliko anemičan i neorganizovan. Ova borba je teška čak i s najboljim vladama. Stav koji je prisutan u našoj vladi - šta ja imam od toga i koga briga za ostale. Trampov odgovor na epidemiju je apsolutno haotična katastrofa - rekao je Obama i istakao da bi trebalo doneti jedinstven plan za borbu protiv pandemije na nivou cele Amerike, umesto da to rade samostalno savezne države poput Masačusetsa.

Komentar

Bela kuća je, komentarišući Obamine optužbe, poručila da je Trampov pristup pandemiji bez presedana i da je on spasao mnoge živote.

KONTAKT SA ZARAŽENIM ENTONI FAUČI U KARANTINU Tri ključna člana američke radne grupe za borbu protiv koronavirusa, među kojima i glavni epidemiolog i savetnik Bele kuće Entoni Fauči, nalaze se u samoizolaciji, nakon što su bili u kontaktu sa osobom koja je pozitivna na kovid-19. Pored Faučija (79), u karantinu su direktor Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti Robert Redfild (68) i komesar Uprave za hranu i lekove (FDA) Stiven Han (60). Sva trojica spadaju u kategoriju ugroženih osoba. foto: Profimedia

Kurir.rs/ Foto: Profimedia

Kurir