RUSKI MEDIJI PREVARILI PUTINA? Zemlja u karantinu po modelu otpuštenog britanskog naučnika, a cilj nije bila korona!

Na samom početku koronakrize, ruski mediji su izveštavali objektivno. Često preuzmemo njihove vesti jer su lupom zapada i samo se čeka pogrešan korak da im se zabrani rad. Sputniku i RT-u je u nekim zemljama zabranjen pristup svim konferencijama. Oba ova medija se finansiraju iz državnog budžeta Rusije, kao što se finansiraju BBC i France 24. Nema razlike. Portal Logično također plaća vrlo simboličnu pretplatu za skidanje i prikazivanje video zapisa RuplyTV-a, kojem je sjedište u Berlinu. Vredne “devojske” koje vode ovu RT filijalu su vrlo simpatične i profesionalne. Tehnička podrška se nalazi u Kazahstanu. Mladi tim radi profesionalno i nemamo im što prigovoriti. Želimo reći da znamo kako dišu ruski mediji.

Međutim, nakon prvog talasa koronakrize, primetili smo da u vijestima nešto ne štima. Ruski mediji koji informišu iz evropskih prestolnica, su preko noći počeli “zaboravljati” šta kaže druga strana. Pojavljuju se mejnstrim epiteti koji bacaju sumnju na osobe koje propituju koronakrizu. Nismo samo mi u redakciji Logično to primetili, nego naši čitaoci i komentatori također.

Francuski profesor Didier Raoult, preko noći, od vrhunskog naučnika za koronavirus, za ruske medije postaje kontroverzna osoba, iako se ništa nije promenilo u njegovim izjavama. Drugi primjer je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko koji je svima odlučno rekao NE, i odabirao svoj put u rješavanju koronakrize bez karantina pod motom “rad i sport”.

Rezultat svega: 40 puta manja smrtnost u Belorusiji nego u zemljama koje su karantenom izbezumile svoj narod.

I ovaj put ruski mediji su prećutali. Lukašenko je sve ređe krasio naslovnice ruskih medija. Neki su pokušali lažnim informacija diskreditovati beloruskog predsednika. Nije im uspjelo, jer argumenata nema, osim subjektivnih insinuacija. Informacije nije više moguće prikriti. Logika sve izbistri. Što se onda dogodilo?

Kao i sve druge zemlje, Rusija 12. majaizlazi iz karantine. Brojčano najveći grad u Europi, Moskva je bila najviše “pogođena” epidemijom koronavirusa. Prekid karantinaa će započeti otvaranjem industrijskih preduzeća.

Od samog početka koronakrize gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin bio je protiv totalne karantene, što je javno rekao 8. aprila, međutim samo dva dana kasnije, 10. aprila, “promenio” je mišljenje.

Pobornik karantina i veliki kritičar gradonačelnika Moskve, bio je svima poznati zapadno orijentisani levičar Aleksej Navalni, tvrdeći da preduzete mere nisu dovoljne.

“Mislim da će se karantin produžiti do leta. Dinamikom kojim napreduje koronavirus, zasigurno se neće završiti u maju. Vidimo da naša vlada polako ukida auto-izolaciju i karantinske mere. Sve više i više fabrika u moskovskom regionu radi, pogotovo one strane. Oni žele da ukinuti mere karantina, jer ne žele ljudima davati novac. Žele ih naterati da rade u vreme kada se borimo protiv epidemije. Mislim da to nije dobra ideja, jer ni u jednoj zemlji karantin nije ukinut, zbog toga on treba biti produžen do ljeta”, odgovara na pitanje svojih poklonika Aleksej Navalni, 9 . aprila u video snimci.

Navalnom i njegovim zapadnim sponzorima očigledno odgovara karantena. Otvoreno kritiziraju što Rusija ne dijeli “helikopterski novac“, već želi nastaviti put provrednog razvoja koji je Rusiju izvukao iz haosa pre Vladimira Putina.

Sada kada je već sve gotovo, već se zna da je na odluku gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanina uticao Nil Ferguson sa svojim upitnim matematičkim modelom. Nil Ferguson je nedavno podneo ostavku, jer je smatrao da je karantena dobra za druge, ali ne i za njega. Matematički model Ferguson po kojem su SAD, Rusije, Engleska i druge zemlje uvele striktnu karantinu, pokazao se upitnim.

Kada smo pisali o ostavci Nila Fergusona, tada nismo znali ko je ustvari ova osoba. Sada znamo malo više. Neil Ferguson je savjetnik SZO (Svjetske zdravstvene organizacije), Europskoj uniji, Svjetskoj banci, britanskoj i drugim vladama. Postoji veza i s Bilom Gejtsom. Kratko rečeno, primer globalističkog moždanog sklopa.

Fergusonu se priključili prozapadni ruski naučnici tvrdeći da dnevna progresija zaraze iznosi 33 odsto u periodu od 18. do 29. travnja. Upozoravali su da će svakih 60 sati u Rusiji biti duplo više zaraženih i da će Ruse ubrzo stići sudbina Italije i Francuske. Kao što to rade manipulatori, “zaboravili” su reći da se radi o povećanju zaraženih sa 106 na 160 tj. 54 više zaraženih na 12.000.000 Moskovljana.

Prema ovoj intelektualnoj manipulaciji, samo u Moskvi bi danas imali više od 9.000.000 zaraženih. Danas smo 11. svibanj, a broj zaraženih u cijeloj Rusiji iznosi 209.688. Matematički model Fergusona i drugih eksperata se pokazao totalno pogrešnim. Možda ipak Ferguson nije dao ostavku zbog posete ljubavnici, već zbog kardinalne greške i štete koju je učinio?

Pod pritiskom prozapadnih levičarskih medija, koji su svakodnevno tražili čvršću izolaciju i masovno testiranje, gradonačelnik je izašao s novom procenom od 300.000 zaraženih, što je bio šok. Čak se i Aleksej Navaljni pitao koju je matematičku formulu koristio gradonačelnik Moskve jer rezultat ne odgovara stvarnosti. Tog dana gradonačelnik Moskve, pod uticajem medija i statistika koje su se zasnivale na vrlo malom broju zaraženih, verojatno je podlegao propagandi.

Objašnjenje: Zamislite da danas imate jednu zaraženu osobu, a nakon tri dana dodatne dvije osobe. Dakle povećanje je 33 odsto svaka dva i po dana. Po ovom matematičkom modelu cela planeta bi bila zaražen za manje od 3 meseca.

29. aprila pod uticajem gradonačelnika Moskve, predsednik Vladimir Putin menja strategiju. Više niko od ruskih funkciionera ne izlazi u javnost. Iako Rusija ima najbolji sistem za biološku zaštitu na svetu, Rusija preuzima francuski i talijanski model kooga promoviše SZO.

Primenom pro-zapadne strategije, Rusija u očima SZO postaje dobar učenik. Rusija je, kao dobar učenik SZO, druga na svijetu s 5.448.463 urađenih testova. Na žalost Navalnjija i zapadnih autoriteta, rezultati otkrivaju pogrešne matematičke modele zapadnih eksperata i SZO. Izgleda da koronavirus nije tako ni zarazan, kako se u početku uveravalo. Rusija ima verojatno najmanju stopu smrtnosti u odnosu na sve zapadne zemlje koje su primenile stroge mere izolacije.

Rusi autoriteti su se počeli gubiti. Smatrali su da Rusija nije doživjela vrhunac epidemije. Ruski mediji su pisali da vrhunca epidemije neće biti i da je stanje stabilizirano, što nema veze sa naukom. Epidemija bez početka, vrhunca i kraja ne postoji. Statistike su ipak otkrile pravu istinu. Dok su mediji i autoriteti pisali o stabilizaciji, vrhunac epidemije je već prošao dve nedelje ranije tj. 19. aprila kada je u Rusiji detektovano 3.700 novozaraženih, a maksimalni broj mrtvih smo imali 29. aprila kada je umrlo 67 osoba.

Tokom ovog perioda, mediji su vršili pritisak na autoritete da pristupe što većem broju testiranja. Nesvesno ili svesno su održavali epidemiju u životu, tražeći što masovnijim testiranjem već davno prošli vrhunac zaraze.

Svesne svoje greške, vlasti sve više govore o epidemiji bez vrhunca, kako bi opravdale nametnute rigorozne mjere ruskom narodu. Ruski Ministar zdravlja, znajući da nema epidemije bez vrhunca zaraženih, ne želi o tome pričati, nego govori o odnosu zaraženih i ozdravljenih.

Kod prozapadnih levičara, koje predvodi Aleksej Navalni, nastala je panika. Nisu se ostvarila apokaliptična predviđanja koja su predviđali pobornici striktnog karantina, a što bi verojatno ugrozilo prosperitet Rusije i ruskog naroda.

Hoće li ruska vlast priznati ili ne, grešku o uvođenju preteranih mjera, koje su im perfidno nametnuli zapadni eksperti i SZO, totalno je nebitno. Bitno je ne upasti iznova u istu klopku kod novih eventualnih epidemija u budućnosti.

Najteže će biti predsedniku Vladimiru Putinu koji je morao otkazati javnu Paradu pobede 9. maja, dok su Bjelorusija na čelu s Aleksandrom Lukašenkom odlučila suprotno. Kako će predsjednik Vladimir Putin objasniti svom narodu da je političko i ekonomsko upravljanje krize u Moskvi totalni neuspjeh, znajući da je bez karantene u Belorusiji od koronavirusa umrla 121 osoba, veliki je upitnik?

Beloruski model smeta, čak i ruskim medijima. Tijekom parade u Minsku 9. svibnja, ruski mediji su učinili strašan gaf, u stilu zapadnih mainstream medija. Tokom vojne parade, jedan ruski medij je realizovao reportažu s groblja intervjuirajući osobe koja su došle urediti grobove svojih bližnjih, navodeći da je Bjelorusija učinila grešku što svoj narod nije stavila u karantenu. Bjelorusija je odmah reagirala i izbacila ovaj ruski medij iz svoje zemlje.

Pogledajte pažljivo Paradu pobjede u Minsku kako biste odmah shvatili koliko je koronavirus “opasan”, uključujući i za osobe preko 80-90 godina.

Projekt ruskih ljevičara da Rusiju stave u totalnu karantina i nametnu univerzalna primanja koja bi ispraznila ruske rezerve, nije uspeo. Ruski Ministar finansija Siluanov objasnio je 6. maja zašto “helikopterski novac” u Rusiji nije rešenje. “Rublja nije rezervna valuta što znači da nema mogućnosti kontinuirane emisije.” Izjava Ministra Siluanova daje nadu, jer Rusija nije upala u klopku Zapada.

Rusija će se sigurno izvući iz ove krize, zahvaljujući rezervama koje su stvorene za vreme predsednika Vladimira Putina. Verojatno je naučila lekciju za buduće eventualne krize. Ako smo mi, mali i nebitni Balkanci, shvatili manipulaciju, zasigurno je shvatila i Rusija, koja će znati kako se ponašati u sličnim situacijama. Juče smo pisali kako je Kina odgovorila na krizu. Prvo je krenula stazama zapadnih zemalja, ali se odmah adaptirala situaciji. Očigledno je shvatila manipulaciju i karantenu ograničila samo na Vuhan. Kako objasniti logičnoj osobi da je strašni koronavirus iz Vuhana zarazio ceo svet, a poštedio karantina državu Kinu koja broji milijardu i po ljudi? Verujte nam, nikako, jer logike nema.

Portal Logično je od samog početka sumnjao na manipulaciju zvana “koronakriza”. Nije nam bilo lako, jer je pritisak bio strašan. Zahvaljujemo se alternativnim medijima i pojedincima koji su izdržati pritiske i cenzuru pro-karantinskih grupa, koje su cenzurisale i brojale mrtve. Vršili su pritisak na preplašenu populaciju.

