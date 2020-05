FAUČI O PREURANJENOM OTVARANJU SAD Ako preskočimo kontrolne tačke rizikujemo opasnost od višestrukih izbijanja epidemije

Visoki američki zdravstveni zvaničnik Entoni Fauči govoriće pre zasedanja američkog Senata i upozoriti na to kakve bi mogle biti posledice prevremenog otvaranja ekonomije, naglašavajući da bi to moglo dovesti do "nepotrebne patnje i smrti", objavio je Njujork tajms.

"Ako preskočimo kontrolne tačke u smernicama 'Ponovno otvaranje Amerike', tada rizikujemo opasnost od višestrukih izbijanja epidemije širom zemlje", upozorio je Entoni Fauči, vodeći epidemiolog SAD, direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, u otvorenom imejlu.

"Ovo neće rezultirati samo bespotrebnom patnjom i smrću, već će nas vratiti na potragu za povratkom u normalno stanje," naglašava Fauci.

Opasnost od pokušaja prevremenog otvaranja zemlje bila je glavna poruka koju je Fauči želeo da prenese Senatu pred sastanak Odbora za obrazovanje, rad i penzije, piše Njujork tajms.

Ovo će biti prvo njegovo obraćanje pred Kongresom od marta, kada je predsednik Tramp proglašio vanredno stanje u zemlji zbog epidemije korona virusa. Fauci nije više pred očima javnosti otkako je od prošle sedmice Tramp ukinuo svakodnevne brifinge sa operativnom grupom.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA

Kurir