AKO NEŠTO UBIJE VIŠE OD 10 MILIONA LJUDI BIĆE TO VIRUS! Čovek koga ceo svet zna upozorio je Trampa 2016. na PANDEMIJU!

Jedan od osnivača "Majkrosofta", milijarder i filantrop Bil Gejts, još u decembru 2016. godine upozorio je predsednika SAD Donalda Trampa na pretnju koju po SAD predstavljaju pandemije, piše Volstrit džurnal.

Kako navodi, Gejts je tokom sastanka sa tada izabranim predsednikom razgovarao o opasnostima koje predstavljaju zarazne bolesti i pozvao Trampa da odredi kao prioritet pripremu zemlje na to, navodi list, dodajući da je Gejts isto savetovao i druge kandidate za predsednika na izborima 2016. godine.

Gejts je još 2015. godine govorio o tome da virusi predstavljaju "najveći rizik za globalnu katastrofu" u odnosu na druge pretnje, prenosi Biznis insajder.

"Ako bilo šta ubije više od 10 miliona ljudi u narednih nekoliko decenija, to će najverovatnije biti visoko zarazni virus, a ne rat. Ne rakete, nego mikrobi", rekao je tada Gejts.

On je ukazao na to da zemlje troše ogromu količinu novca na to da izbegnu nuklearni rat, a malo na "sisteme za zaustavljanje epidemije". "Voleo bih da sam uradio više da skrenem pažnju na tu opasnost", rekao je Gejts za Volstrit džurnal.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir