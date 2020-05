GUVERNER NJUJORKA PORUČIO: Većina novoobolelih od korone išla u prodavnice, teretane ili su se družili sa prijateljima

"Ta osoba se zarazila i otišla u bolnicu, ili se ta osoba zarazila i otišla kući i zarazila ukućane", rekao je Kuomo na dnevnoj konferenciji posvećenoj epidemiji korona virusa u Njujorku.

Prema zvaničnim podacima, broj novozaraženih u toj saveznoj državi povećavao se svakodnevno između 2.100 i 2.500, a danas je registrovano 2.419 novih slučajeva, juče čak 2.762, navodi agencija Rojters.

Kuomo je rekao da je prošle sedmice smatrao da novozaraženi uglavnom dolaze iz grupe zaposlenih u nepohodnim službama koje su nastavile da rade u epidemiji.

"To je bilo pogrešno", naglasio je Kuomo i dodao da je stopa zaraze među zaposlenima u nepohodnim službama niža nego u opštoj populaciji, a novi slučajevi dolaze uglavnom od ljudi koji su kod kuće i ne rade.

"Njujork je upravo počeo da prati kontkate zaraženih koji će uključivati i nekoliko stotina ljudi", najavio je Kuomo.

Stručnjaci iz oblasti zdravstva kažu da je praćenje kontakata ključno kako bi se izolovali i oni koji su potencijalno inficirani i na taj način zaustavilo dalje širenje virusa Kuomo je dodao i da je pet oblasti u državi odobrilo nekim preduzećima da počnu da rade.

Država Njujork, koja se prostire do kanadske granice, bila je epicenter zaraze u SAD u kojoj je bilo više od trećine ukupnog broj inficiranih korona virusom u toj zemlji.

Kuomo je upozorio građane da bi ublažavanje mera i otvaranje preduzeća, moglo da bude uzrok povećanja novoobolelih i da samo od toga kako se građani ponašaju, zavisi i da li će epidemija nastaviti da se širi.

U Njujorku će od 1. juna ponovo biti organizovane konjske i auto-trke, ali bez publike, najavio je Kuomo.

"Postoje smernice za one koji učestvuju u trkama - nema gužve, nema publike," rekao je Kuomo i dodao da "za sam događaj, za gledaoce pored malih ekrana, to može da bude OK".

Guverner je rekao da podržava nastavak sportskih događanja, uključujući i bejzbol, ali samo ako to ne uključuje masovna okupljanja.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir