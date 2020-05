DRAMA U BEČKOJ BOLNICI: Mladi srpski psihijatar poslužio otrovnu tortu kolegama! Sve uradio zbog jedne doktorke?

Sredinom maja, mladi zatvorski psihijatar srpskog porekla na posao je doneo tortu. Kolege su se obradovale tom gestu i njih desetak se počastilo poslasticom, ne sumnjajući da se iza svega krije lukavi plan mladog Srbina.

"Ukupno desetak njih je jelo tortu. Osmoro ili devetoro su imali čudne simptome, a njih četvoro čak i ozbiljnije teskobe. U početku su svi mislili da su se zarazili korona viruom… Tek nedelju dana kasnije, probudile su se sumnje da tegobe imaju veze sa tom tortom. Doktor koji je pojeo najveće parče završio je u bečkoj Opštoj bolnici", kazao je direktor popravne ustanove u Donjoj Austriji za Hojte.

Svi su se žalili na vrtoglavicu, mučninu i malaksalost. Analizom krvi pacijenta koji je primljen u bolnicu, pronađeni su tragovi dva leka – truksal i benzodiazepam.

Kada su istražitelji bečke policije prikupili dovoljno tragova koji vode do mladog psihijatra, uputili su se u kazneno-popravnu ustanovu kako bi sa njim porazgovarali o svemu, ali ih je sačekalo iznenađenje – on se nije pojavio na poslu. Odmah je pokrenuta intenzivan potraga za njim i on je uhapšen u jednom kafiću u glavnom gradu Austrije.

O tome šta je mladog lekara navelo na ovako sumanuti postupak još uvek se spekuliše u austrijskim medijima, mada se njegova namera može dovesti u vezu sa tim da je već duže vreme pokušao da stupi u vezu sa jednom doktorkom koja ga je ignorisala. Izvor Hojtea upoznat sa slučajem zapitao se zbog čega su se onda na udaru pomahnitalog doktora našle i kolege koje nemaju veze sa tim...

Inače, osumnjičeni psihijatar potiče iz vrlo imućne i ugledne porodice, a na početku karijere je želeo da bude hirurg. Međutim, promenio je svoja interesovanja pa se posvetio drugim granama medicine. Poslednjih godina, piše Hojte, bio je velika nada budući da je bio izuzetno ambiciozan.

