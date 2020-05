PREDSEDNIK SAD PONOVO ŠOKIRAO JAVNOST: KORONA UBILA VIŠE OD 100.000 AMERIKANACA, a Tramp kuka što ga niko ne hvali

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je šokirao javnost požalivši se kako ga niko nije pohvalio zbog odlične reakcije njegove administracije na epidemiju koronavirusa!

Njegovo obraćanje na Tviteru usledilo je nekoliko sati pre nego što je Amerika prešla broj od 100.000 mrtvih, dok je više od 1,7 miliona ljudi inficirano.

Dodir sa stvarnošću

Sjedinjene Države su zemlja sa ubedljivo najviše mrtvih i zaraženih u svetu (najbliži su joj Brazil sa 376.669 inficiranih i Britanija sa 36.914 preminulih).

- Dobili smo sjajne kritike na našu reakciju na kovid 19, koji je poznat i kao kineski virus. Respiratori, testiranja, distribucija medicinske opreme, mnogo smo uradili da guverneri izgledaju dobro, a uopšte nisam dobio pohvale. Najvažnije je da smo pomogli velikom broju ljudi - naveo je Tramp u poruci.

Bunt u Njujjorku... „Tramp laže, narod umire; 100.000 mrtvih“ foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da Tramp deluje kao da je izgubio dodir sa stvarnošću. On je nedavno na konferenciji pitao lekare da li mogu da naprave da ljudi piju dezinfekciona sredstva i tako pobede koronu. To je dovelo do porasta trovanja među lakovernim građanima, koji su verovali predsedniku. Pre nepunih mesec dana Tramp je, kako je Kurir već pisao, rekao da bi se moglo smatrati „dobro obavljenim poslom“ ukoliko u Americi bude 100.000 mrtvih od korone.

- Ako bismo uspeli da zadržimo tu brojku na rečenih 100.000, to je užasan broj, možda čak i na manje... Tako da imamo između 100.00 i 200.000, onda smo svi zajedno napravili odličan posao - rekao je tada Tramp.

Zakasnela reakcija

Nedavno istraživanje pokazalo je da bi u SAD nekoliko desetina hiljada života bilo spaseno da je predsednik samo nedelju dana ranije doneo odluku o uvođenju vanrednih mera. Šef Bele kuće je šokirao i stručnjake nedavnom izjavom da već deset dana pije „hlorokin“, lek protiv malarije, za koji je Svetska zdravstvena organizacija u više navrata potvrdila da nema nikakav učinak protiv koronavirusa.

BISERI U ERI KORONE 22. januar - Sve je pod kontrolom. Imamo jednog zaraženog iz Kine. Sve će biti u redu.

10. februar - Pandemija će trajati do aprila, izgleda da će virus čudesno nestati kad otopli.

24. februar - Koronavirus je uglavnom pod kontrolom u Americi.

10. mart - Spremni smo, radimo odličan posao, strpite se, virus će nestati. Strpite se.

17. mart - Osećao sam da je ovo pandemija, daleko pre nego što je proglašena.

30. mart - Ako bude 100.000 mrtvih, to znači da smo napravili odličan posao.

18. maj - Već nedelju i po dana pijem „hlorokin“ (lek protiv malarije) s cinkom.

Premešta konvenciju PRETNJA GUVERNERU Tramp je zapretio da će konvenciju Republikanske partije, koja bi trebalo da se održi u Severnoj Karolini od 24. do 27. avgusta, premestiti u neku drugu državu ako se ne promeni odluka o zabrani okupljanja velikog broja ljudi na jednom mestu. Na čelu Severne Karoline nalazi se Roj Kuper iz Demokratske stranke. Na ovoj konvenciji Tramp će i zvanično dobiti nominaciju stranke za izlazak na predsedničke izbore 3. novembra.

