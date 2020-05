DOKUMENTARAC TEŠKO OPTUŽUJE KLINTONA: Uporno negira da je bio na ostrvu orgija, ali svedoci kažu dugačije! (VIDEO)

Dok novi novi dokumentarac Džefri Epstajn: Prljavi bogataš s pravom usredsređuju priče o njegovim (uglavnom maloletnim) žrtvama, on takođe sadrži i neka odvratna otkrića u vezi sa moćnim prijateljima pokojnog milijardera pedofila.

Tu je predsednik Tramp, koji je otkako tvrdi da se „rastao“ sa svojim drugarom sa Palm Biča Epstajnom i da s njim nije razgovarao 15 godina. Jedna od Epstajnovih žrtava trgovine ženama, Virdžinia Žufre, optužuje Epstajna i njegovu desnu ruku, Žislen Maksvell, naredila joj je seks sa princom Endruom (navod koji je delimično potkrepio bivši radnik Epstajna, koji kaže da je bio svedok da je princbalavio na pojavu Žufreove).

Iako je bivši predsednik Bil Klinton priznao letenje Epstajnovim privatnim avionom, nazvanim "Lolita Ekpres" - a dnevnici letenje kažu da je leteo u avionu najmanje 26 puta, prema četvorodelnim dokuseima, uključujući putovanje u Afriku sa Epstajnom, Kevinom Spejsijem i Krisom Takerom, Klinton je oštro odbijao da posjećuju bilo koju Epsteinovu rezidenciju van države.

"Sa Epstajnom nije razgovarao više od decenije i nikada nije bio na ostrvu Litl Sent Džejms, ranč Epstajna u Novom Meksiku ili njegovo prebivalište na Floridi," izjavio je pres-sekretar Klintona.

Pa, veliki broj sagovornika u dokumentarcu priseća se kako su videli Klintona na Litl Sent Džejmsu, Epstajnovom privatnom ostrvu na američkim Devičanskim ostrvima. Inače poznato kao „Pedofilsko ostrvo“, to je bilo Epstajnovo glavno prebivalište - i mesto gde je odveo svoje maloletne žrtve seksualnog trgovanja kako bi ih silovali on ili njegovi uticajni prijatelji.

„To je zaista ostrvo orgija, jer se tamo dogodilo. To je ono što je to ostrvo značilo za mene ", kaže Žufre, dok Sara Rensom, još jedna žrtva Epstajna, navodi da ju je on više puta silovao na ostrvu, uključujući tri puta u jednom danu.

„Volela bih, znate, samo bi izašao na čistac, kao, recimo, „da, bio sam tamo. Pa šta?'"

„Bil Klinton je bio na tom ostrvu“, kaže Stiv Skali, koji je upravljao telekomunikacijama za Epstajna na ostrvu na Malom Sent Džejmsu od 1999-2005. "Video sam Bila Klintona kako sjedi sa Džefrijem na tremu dnevne sobe."

Žufre se seća i da je tamo video Klintona. „Sećam se da sam večerao sa Klintonom. Bio je tamo, i nikad ga nisam videla da učini nešto neprimereno ", objašnjava ona.

Kurir.rs/Daily Beast Foto: Profimedia

