PROTESTI NA NOVOM ZELANDU I U KANADI: Ljudi ustali zbog ubistva Afroamerikanca, u Montrealu policija upotrebila suzavac

To je jedan u nizu protesta koji su se iz SAD proširili širom sveta, od Londona i Berlina do Australije i Holandije, nakon što je objavljen video snimak na kojem policajac kleči na Flojdovom vratu skoro devet minuta, dok ga on upozorava da ne može da diše.

Demonstranti u Ouklendu seli su na put nakon mirnog marša i podigli stisnute pesnice u znak jedinstva, solidarnosti i "crne snage", prenosi Rojters.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama prikazani su demnostranti ispred američkog konzulata u tom gradu koji drže transparente sa natpisima "Pravda za Džordža Flojda" i "Da li smo mi sledeći".

U glavnom gradu Velingtonu više od stotinu ljudi prošetalo je od zgrade parlamenta Novog Zelanda do američke ambasade, uzvikujući "Životi crnaca su bitni".

Za večeras je u tom gradu planirano bdenje uz upaljene sveće.

Američki konzulat u Sidneju u Australiji najavio je da će biti zatvoren ranije jer policija očekuje proteste.

PROTESTI I U KANADI

Hiljade Montrealaca okupilo se u nedelju u centru grada ispred policijske uprave, podizući glas protiv policijske brutalnosti i rasne diskriminacije, a policija je upotrebila i suzavac da bi rasterala demonstrante.

"Ima rasizma u Kvebeku", "Crni zivot je vazan" i slični slogani mogli su se čuti kada je počelo okupljanje oko 16:30 u centru Montreala.

Velika većina demonstranata u Montrealu došla je na protest sa maskama.

Posle nekoliko govora koji su održani ispred sedišta policije, demonstranti su marširali ulicama Montreala.

Preko zvučnika oko 20 sati, policija je proglasila protest nezakonitim i upotrebila suzavac da rastera demonstrante.

Dok se većina demonstranata razišla, pojedine grupe su ostale, razbijajući obližnje izloge i podižući barikade u ulici Sent-Urban. Opljackana je muzička prodavnica u centru grada.

Takođe, hiljade stanovnika Toronta su u subotu demonstrirali, revoltirani smrću Redzis Korcinski-Paket, devojke koja je u prisustvu policije pala sa balkona svog stana na 24. spratu. Istraga je u toku.

Za razliku od Montreala, protest u Torontu, kao i Vankuveru, protekao je mirno.

Flojd je osumnjičen da je koristio lažni novac u obližnjoj prodavnici i prilikom hapsenja jedan policajac mu je kolenom pritisnuo vrat.

On je zapomagao da ne može da diše, ali policija se nije obazirala. Ubrzo nakon toga umro je u bolnici.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Profimedia

Kurir