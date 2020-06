AJDE, RAZBIJATE SAD(A)! Neredi razaraju Ameriku: Ko je oružje u rukama skrivenog VOĐE i kako se umešala DUBOKA DRŽAVA...

Pokret „Antifa“ koji je Donald Tramp, predsednik Amerike, proglasio terorističkom organizacijom i optužio ih za izazivanje nereda, vuče poreklo iz sličnog pokreta od pre Drugog svetskog rata. Razlika je u tome što je prva organizacija imala jasan cilj, a ova modifikovana verzija više liči na skupinu ljudi koja „radi po pozivu“.

Jovan Kovačić, predsednik ogranizacije Most Istok - Zapad (East Njest Bridge), član Izvršnog komiteta Trilateralne komisije i predsednik Srpske grupe Trilateralne komisije za Sputnjik kaže da je pokret Antifa postao vidljiviji u SAD 2017. godine. Danas je rasprostranjen širom sveta.

Šta je zapravo pokret „Atifa“ koji ovih dana organizuje žestoke demonstracije po SAD, ko stoji iza njih i kakva je uloga takozvane duboke države koju Tramp vezuje za ovaj pokret?

„To je organizacija koja više postoji u virtualnom svetu i na društvenim mrežama u smislu organizacije, nego što kao organizovana grupa postoji na terenu. Oni imaju veliku podršku „Anonimusa“ za koje je opet veliko pitanje – ko su i oni, kada se ta organizacija javlja, i ko stvarno sa njom upravlja - što je velika tajna,“ kaže Kovačić.

​Pojedini američki mediji objašnjavju da je Antifa u stvari skraćenica od - antifašistička akcija – po uzoru na pokret koji se oformio uoči Drugog svetskog rata i koji se žestoko suprotstavlja neonacizmu, fašizmu, belom suprematizmu i rasizmu, a čija je teza bila da je zbog nedostatka otpora naroda na ulicama – fašizam zaživeo. Kovačić ovu definiciju Antifa pokreta objašnjava na sledeći način:

„Narod misli da su oni borci za neku pravdu, praktično da su „savremeni Robin Hud“ ali problem sa takvim organizacijama je to što se ne zna ko im je glavni, ko je vođa. Paušalno ih svrstavaju u ekstremnu levicu ali isto tako mogu da se svrstaju i u ekstremnu desnicu koja se samo maskira u levicu, i to za svoje ili tuđe političke i druge potrebe. Iz tih razloga je jako teško reći ko su oni, i mislim da ih sada obrađuju službe koje se time bave, ali nešto više o njima nećemo nigde naći,“ veruje on.

Povezivanje ovog pokreta sa „dubokom državom“ je po njegovom mišljenju realnost u Americi, ali isto tako napominje da ima i više opcija šta zapravo znači „duboka država“.

„Šta znači duboka država je dobro pitanje, jer svako taj pojam tumači na svoj način. Demokrate koje su poprilično krive za termin „duboka država“ misle da to podrazumeva jedan učvršćen i zacementiran status koji je kao takav stabilna „institucija“ koja doprinosi funkcionisanju države. Oni koji ne misle tako, smatraju da je „duboka država“ deo aparata koji je - odmetnut. Koji radi isključivo za svoje potrebe. Istina je verovatno negde u sredini, s tim da „duboka država“ podrazumeva ljude koji nisu izabrani od strane naroda, a imaju mnogo veće kompentencije nego što im je bilo ko to dao. Što znači, da su uzurpirali svoja ovlašćenja,“ navodi Kovačić.

Sagovornik Sputnjika pretpostavlja da verovatno postoje ljudi među demokratama koji su povezani sa nekim strukturama koje su sada na ulicama Amerike, ali napominje i da tajnovitost pod kojom ova organizacija deluje onemogućuje bezbednosnim strukturama da sa njima ostvare kontakt.

U takvom jednom kontestu „duboka država“ i neki njihovi segmenti koji su sarađivali čak i sa krimogenim faktorima posebno iz afroameričkog miljea, verujem da sada okreću brojeve njihovih telefona i da im govore; „ Ajde razbijajte, jer nama to odgovara“, da bi se pravilo što više problema Donaldu Trampu,“ ocenjuje Kovačić.

Današnja Antifa tvrdi da su na terenu „odbrana od pojedinaca koji promovišu fašizam u Americi“. U svojim redovima oni imaju antipolicijske anarhiste, jer veruju da policija obezbeđuje prikrivanje belih supremacista.

Njihove taktike na terenu su podeljene na one koji se obračunavaju fizički i one koji su zaduženi za bacanje projektila, uključujući cigle, metalne lance, boce sa vodom i balone napunjene mokraćom i izmetom.

Postoji i treća linija koja je udaljena od skupova i oni se bave otkrivanjem identiteta, adresa, poslova i drugih privatnih podataka svojih „protivnika“.

Pošto ne postoji objedinjujuće telo za Antifa, nemoguće je znati koliko „članova“ trenutno imaju i gde su sve aktivni u svetu. Različiti lokaliteti imaju Antifa populaciju različite jačine, ali Antifa je ponekad voljna i da prođe stotinama kilometara da bi se suprotstavila „nadmoći neprijatelja“.

