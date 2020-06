TRAMP JE PRVI PREDSEDNIK SAD KOJI JE BIO U BUNKERU U POSLEDNJIH NEKOLIKO DECENIJA Evo gde se nalazi i ko ga je sagradio

Predsednički centar za operacije tokom vanrednog stanja, kako mu je zvanično ime, nalazi se ispod istočnog krila Bele kuće, sagrađen je tokom Drugog svetskog rata, za vreme Ruzveltove administracije, a predviđen je da izdrži i nuklearni udar.

Bunker je korišćen za vreme atentata 11. septembra 2001. ali se u njemu nije nalazio tadašnji predsednik Amerike Džordž Buš, koji je boravio na Floridi, već potpredsednik Dik Čejni, njegova supruga Lin, te najbliži saradnici Kondolina Rajs, Keri Hjuz, Meri Metelin...

Jedine fotografije bunkera koje su se pojavile u javnosti datiraju upravo iz 2001. godine, baš kao i svedočenje Laure Buš, supruge tadašnjeg predsednika, koja je prema protokolu sprovedena u bunker.

“Vodili su me stepenicama, pa kroz neka velika gvozdena vrata koja su se zatvorila uz jak zvižduk. Posle je sledio hodnik koji se spuštao ka bunkeru. On je dizajniran kako bi bio pravi komandni centar, sa televizorima, telefonima, svim sistemima za komunikaciju. Odveli su me u konferencijsku salu. To je jedna manja prostorija sa velikim stolom”, ispričala je svojevremeno Laura Buš.

Hari Truman, koji je nasledio Ruzvelta, naredio je neke promene u Beloj kući, a jedna od njih se odnosila na proširenje misterioznog bunkera. Kako ističu američki mediji, ne postoje podaci da je nekada korišćen posle napada od 11. septembra 2001. godine.

Ipak, uveliko se pričalo da je poprilično modernizovan između 2010. i 2012. godine, za vreme Baraka Obame, kada je za radove u Beloj kući izdvojeno 375 miliona dolara.

Prema poslednjim dostupnim informacijama, Donald Tramp je u bunkeru proveo oko sat vremena.

