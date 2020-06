ZASTRAŠUJUĆI SNIMCI IZ NORVEŠKE: Kuće završile u moru kao od šale, pas uspeo da se spase (VIDEO)

Gradonačelnica Alte izjavila je da je šteta velika i da se u moru nalazi dosta krhotina.

Pripadnici lokalne policije rekli su da je klizište bilo između 650 i 800 metara široko i 150 metara duboko.

Uništene su kuće, kolibe koje služe kao vikendice i jedan automobil.

U more je upao i jedan pas, ali je on uspeo da dopliva do obale.

Nedugo nakon prvog usledilo je i nekoliko manjih klizišta, a lokalno stanovništvo je privremeno evakuisano. Kako se navodi, u ovom području nikada dosad nije zabeleženo klizište ovakvih razmera.

