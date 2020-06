(UŽIVO) AMERIKA NA NOGAMA: Hiljade ljudi se oprostilo od ubijenog Afroamerikanca, milion dolara kaucije za 3 policijaca

Sjedinjene Američke Države već nekoliko dana potresaju protesti zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda. On je preminuo nakon policijskog privođenja u Mineapolisu u Minesoti. Snimak hapšenja i primene sile policije, obišao je čitav svet.

HILJADE LJUDI SE OPROSTILO OD DŽORDŽA FLOJDA

Hiljade ljudi prisustvovalo je komemoraciji Afroamerikancu Džordž Flojdu koji je ubijen tokom policijskog privođenja u Mineapolisu.

Među okupljenima na komemoraciji u kapeli Univerziteta Nort Central bile su poznate ličnosti, aktivisti za građanska prava, političari, obični građani, prijatelji i porodica ubijenog Flojda.

Oni su odali su poštu Flojdu stajanjem u tišini osam minuta i 46 sekundi, što je onoliko vremena koliko je policajac Derek Šovin, držao koleno na vratu ubijenog.

Na komemoraciji se pojavio i gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej koji je kleknuo i zaplakao pored kovčega Džordža Flojda na početku komemoracije.

Telo Džordža Flojda leži u kovčegu zlatne boje okruženo cvećem, a osim njegovog portreta iza prisutnih je postavljen mural s njegovim likom, prenosi Gardijan.

Sveštenki Al Šerpton koji predvodi molitvu, rekao je da Amerika nikad nije bila "velika" za crnce.

MILION DOLARA KAUCIJE ZA TRI POLICAJCA IZ MINEAPOLISA

Sud je danas odredio kauciju od milion dolara za tri bivša policajca iz Mineapolisa, optužena za pomaganju u ubistvu Džordža Flojda, Afroamerikanca koji je preminuo nakon što mu je njihov kolega skoro devet minuta klečao na vratu.

Kaucija za tri policajca, koja su se danas prvi put pojavila pred sudom, biće smanjena na 750.000 pod određim uslovima, među kojima je gubitak prava na nošenje bilo kakvog ličnog oružja, prenosi Rojters.

Sudija je svakome od njih zakazao naredno saslušanje za 29. jun.

Tomas Lejn, aleksander Kueng i Tou Tao optuženi su juče za pomaganje u drugostepenom ubistvu i drugostepenom ubistvu iz nehata.

Ako budu osuđeni, preti im kazna do 40 godina zatvora.

Dik Šovin, policajac koji je klečao na Flojdovom vratu pre nego što je preminuo, optužen je za drugostepeno ubistvo i on će se na sudu pojaviti u ponedeljak.

OKO 50.000 UČESNIKA NA PROTESTU PROTIV RASIZMA U BEČU

Oko 50.000 ljudi učestvovalo je juče u Beču na protestu protiv rasizma i nasilja policije, saopštila je policija.

Na početku skupa policija je navodila da ima nešto više od 10.000 učesnika, ali je potom svakih deset minuta dolazilo, i pored pljuska, po 5.000 ljudi.

Učesnici protesta podrške demonstrantima u SAD uzvikivali su "Black lives matte!", "No justice, no peace!" i "I can`t breathe".

Pošto je na skup došao ogroman broj ljudi nije bilo moguće poštovati razmak od 1,5 metara koliko nalažu korona pravila austrijske vlade.

foto: Profimedia

UBICE AFROAMERIKANCA KOJI JE DŽOGIRAO KORISTELE POGRDNE REČI

Državni tužilac u američkoj saveznoj državi Džordžiji rekao je danas tokom sudskog saslušanja da je jedan od belaca koji su ubili Afroamerikanca Ahmada Arberija izgovarao pogrdne reči dok je stajao nad njegovim telom nakon što ga je ubio.

Na salušanju, na kojem treba da bude utvrđeno da li ima dovoljno dokaza da bi se pristupilo suđenu za ubistvo, agent FBI zadužen za taj slučaj je svedočio da su Trevis i Greg Mek Majkl i Vilijam Rodi Brajan u kamionetima jurili Arberija, prenosi AP.

Državni tužilac je naveo da je Trevis MekMajkl bio taj koji je koristio pogrdan izraz dok je Arberi upucan ležao na zemlji.

Ovaj slučaj je izazvao bes širom zemlje nakon što se snimka proširila internetom.

Greg MekMajkl, 64-godišnji bivši policajac i njegov 34-godišnji sin Trevis ugledali su Arberija dok je džogirao i zaključili da liči na osumnjičenog za niz provala, pa su krenuli za njim kamionetom.

Kurir.rs/Tanjug/Beta

Kurir