IGRA PRESTOLA U VAŠINGTONU! Ko ima stvarnu moć i da li je ovo KRALJEVSTVO Donalda Trampa?

Glavni grad SAD nije deo neke savezne američke države. Te posebne okolnosti su, tokom protesta, dovele do spora između Trampa i gradske vlade Vašingtona. Ko ima moć: predsednik ili gradonačelnica?

Mjuriel Bauser, gradonačelnica Vašingtona DC, izabrala je jasne reči za ono, što se u njenom gradu odigralo u ponedeljak uveče.

„Uvela sam zabranu izlaska od 19 sati“, napisala je ta članica Demokratske stranke na svom Tviteru-nalogu. Ona je tako želela da spreči nasilne nerede i pljačke.

Ali, policija se 25 minuta pre početka zabrane izlaska besno ustremila na demonstrante pokreta „Black Lives Matter“.

„Federalna policija pucala je ispred Bele kuće na mirne demonstrante koji nisu provocirali. To je otežalo rad gradske policije. Besramno!“

Federalna policija raščistila je prostor ispred Bele kuće kako bi američki predsednik Donald Tramp mogao pešice da ode do Crkve svetog Jovana, prekoputa sedišta Vlade, kako bi se tamo fotografisao.

Ta apsurdna situacija samo je jedan primer na kojem se jasno vidi neobičan status koji ima grad Vašington DC. Glavni grad SAD nije u saveznoj državi, a nije ni samostalna savezna država. Poređenja radi, situacija je recimo sa nemačkim gradovima Berlin i Bremen.

Vašington u Predstavničkom domu ne predstavljaju ni senatori ni poslanici. Oznaka DC u imenu grada je „District of Columbia“. Svi pokušaji aktivista da taj distrikt postane država do sada su propadali. Da bi došlo do takve promene, morala bi za to da glasaju oba doma američkog Kongresa, a mnogi republikanci, koji imaju većinu u Senatu, protiv su toga da američki glavni grad postane država.

U protivnike se ubraja i aktuelni predsednik.

„DC nikada neće postati država“, rekao je Tramp u maju ove godine.

„Zašto bi? Da bismo dobili još dva demokratska senatora i pet poslanika u Kongresu?“

On tu aludira na većinsko demokratsko biračko telo u glavnom gradu.

