BAJDEN JEDNOM REČENICOM UVREDIO 50 MILIONA SUNARODNIKA: Kandidat za predsednika SAD želeo samo da podrži proteste VIDEO

Džo Bajden smatra da oko 10 do 15 procenata Amerikanaca "nisu baš dobri ljudi", ali da je "velika većina ljudi pristojna" i žele da se slažu jedni s drugima.

Bivši potpredsednik i mogući demokratski kandidat za predsedenika SAD izgledao je kao da je u četvrtak uveče ovu konstataciju bubnuo iz čista mira tokom događaja u gradskoj kući sa nekim od svojih crnih pristalica.

„Da li zaista mislimo da je ovo dobro koliko možemo da budemo kao nacija? Ne mislim da velika većina ljudi to misli ", rekao je Bajden tokom događaja, čiji je domaćin bio glumac Don Čidl. „Verovatno postoji negde od 10 do 15 odsto ljudi koji jednostavno nisu baš dobri ljudi, ali to nismo mi. Velika većina ljudi je pristojna i na na njih moramo apelovatii moramo ih ujediniti - spojiti ih. "

Bajden je razgovarao o važnosti predsednika koji daje dobar primer naciji po pitanju rase, a optužio je predsjednika Trampa da aktivno radi na podeli zemlje i čineći da iz ljudi izbije „ono najgore“.

