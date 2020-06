PRIZOR KOJI JE ŠOKIRAO SVET Policajac držao na nišanu dečaka (2) i njegovog oca: Pretio je da će baciti suzavac na nas

Dok u SAD bukte rasni nemiri, svet šokiraju snimci i fotografije stravičnog nasilja sa ulica gradova koji doslovno gore. Upravo to se dogodilo sa slikom na kojoj se vidi kako policajac na nišanu drži muškarca na čijim ramenima je maleni dečak: "Pretio je da će baciti suzavac na nas".

Muškarac koji se sa sinom zatekao s druge strane cevi je Dante Parks (29), a nakon što je nemila scena dospela u žižu javnosti odlučio je da progovori o incidentu koji je dodatno uzburkao strasti u SAD.

"Bio sam u šoku, izuzetno me je uznemirilo. Rekao sam mu: 'U redu, voleo bih da vidim da to uradiš'", rekao je Parks i dodao da sumnja da bi policajac izneo takve pretnje da on i njegov sin imaju drugu boju kože.

"Bio bi potpuno drugi scenario i to je jedan od razloga što sam uopšte bio na protestu", kazao je Parks.

Možda se ne bi ni saznalo za incident da pažjlivo oko snimatelja nije uhvatilo scenu od koje je mnogima zastao dah.

"Taj policajac uopšte ne bi trebao da bude policajac. Imam osećaj kao da danas svima dopuštaju da stupe u službu. Mogao sam da zaključim samo gledajući u njega, bio je spreman da zapuca u bilo kom trenutku", rekao je Parks.

Iako je većina kritika bila usmerena prema policajcu sa fotografije, određenu dozu nije izbegao ni Dante kom su zamerili što je uopšte sa dvogodišnjim detetom došao na protest.

"Odličan sam otac, brinem o sinu i učim ga da bude dobar. Mnogi bi mogli da pomisle da sam doveo svoje dete u opasnost što smo bili tamo, ali ja znam da ne bih dozvolio da mu se išta desi i kada je stvarno postalo opasno otišli smo kući", kaže Parks.

U pomenutom protestu u Long Biču učestvovale su hiljade ljudi, a dok je većina mirno šetala, bilo je i onih koji su iskoristili priliku da razbijaju prodavnice i kradu stvari.

Demonstacije koje traju danima obeležile su scene brutalnih sukoba između policije i protestanata, pljačke i paljenje vozila i zgrada. Američki predsednik Donald Tramp zapretio je slanjem vojske na ulice.

Kurir.rs/Blic

Kurir