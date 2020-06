SVEĆA ZA UBIJENOG FLOJDA ZAPALILA AMERIKU! Ovo je i moj problem: Misteriozni Benksi ponovo pogađa pravo u metu"

Njegov najnoviji rad prikazuje upaljenu sveću ispod američke zastave koju je počeo da hvata plamen. Ispod zastave nalazi se fotografija na kojoj je crna silueta, a okolo su cveće i sveće.

foto: Instagram / Banksy

"Sistem je izneverio obojene ljude", napisao je na svom Instagram profilu slavni umetnik.

"Pomislio sam da bi samo trebalo da ćutim i slušam crnce o ovom problemu, ali zašto bih to uradio? To nije njihov problem, već i moj. Poput cevi koja je pukla i poplavila stan, ljudi koji žive na spratu ispod, pokvareni sistem uništava njihov život, ali nije na njima da to poprave. Oni to ne mogu, niko ih ne pušta u stan iznad", napisao je Benksi.

Benksijev identitet je dugo čuvana tajna, ali to ga nije sprečilo da postane jedan od najpoznatijih umetnika 21. veka koji privlači pažnju svojom uličnom umetnošću sa političkom porukom.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: Instagram / Banksy

Kurir