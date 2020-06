OSAM ZEMALJA SE UDRUŽUJE PROTIV KINE: Hoće da pariraju rastućoj moći Pekinga

MOSKVA - Koalicija poslanika iz osam zemalja pokrenula je novi međuparlamentarni savez, čiji je cilj da se suzbije pretnja koju navodno predstavlja rastući uticaj Kine, prenosi Sputnjik.

Kako se navodi, međuparlamentarna alijansa, koju čine predstavnici Velike Britanije, Japana, Kanade, Norveške, Švedske, Nemačke, Australije i SAD, utvrdila je da je međunarodna saradnja neophodna kako bi se borili protiv onoga što smatraju pretnjom demokratskim vrednostima koju predstavlja Peking.

Grupa je navela u izjavi da ima za cilj da "stvara odgovarajuće i koordinisane odgovore i da želi da pomogne u stvaranju proaktivnog i strateškog odgovora na pitanja koja se tiču Narodne Republike Kine".

Kopredsedavajuće grupe čine, između ostalih, američki republikanski senator Marko Rubio i demokratski senator Robert Menendez, bivši japanski ministar odbrane Gen Nakatani i britanski konzervativni poslanik ljan Dankan Smit.

Ilustracija foto: EPA

"Došlo je vreme da se demokratske zemlje ujedine u zajedničkoj odbrani naših zajedničkih vrednosti. Drago nam je što sam predsedavao Interparlamentarnim savezom o Kini", naveo je na Tviteru Dankan Smit.

U video-izjavi koju je objavila grupa, navodi se da Kina pod vlašću Komunističke partije predstavlja globalni izazov.

"On će definisati naredni vek. To je izazov koji se tiče svih nas. Ovaj izazov će nadmašiti vlade i uprave i prevazilazi partijsku politiku. Ono što smo verovali o usponu Kine, više ne odgovara realnosti. Mislili smo da će se Kina vremenom otvoriti. To se nije dogodilo", tvrdi grupa.

Komentarišući novi savez, visoki kineski diplomata za Bi-Bi-Si je rekao da on predstavlja "pogrešno tumačenje kineske spoljne politike i pogrešno tumačenje trenutne svetske situacije".

"Kina je snaga za pozitivne promene", naglasio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir