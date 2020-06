RUSKI OBAVEŠTAJAC PROVALIO KO STOJI IZA PROTESTA U SAD: Jedan od ciljeva je i razbijanje moćne partije (VIDEO)

„Uskoro su izbori, za pet meseci. Postoje dva faktora na koje će Tramp odigrati: dobra ekonomija i razbijenost Demokratske partije. Ekonomija je problematična, teško da će se oporaviti, što je udar po njemu. Ostaje drugi faktor – Demokratska stranka je slaba i, što je najvažnije, podeljena na centraliste, pristalice Trampa koji mrze levičare, i levičare koji mrze Bajdena (kandidata Demokratske stranke na predsedničkim izborima). Da bi se objedinili potrebno je izazvati ovakvu polu-revoluciju koja će od Trampa napraviti fašistu, rasistu, kako bi se protiv američkog predsednika objedinile dve nespojive Demokratske stranke“, objašnjava ruski obaveštajac.

Prema njegovim rečima, to je veoma težak zadatak, ali ceo spektakl služi da se izazove kriza takvih razmera da se cela Demokratska stranka ujedini i da zakopa ratne sekire. Tramp to zna pa će i on sada igrati na kartu problema unutar same Demokratske stranke, dodaje Bezrukov.

„Tramp će pokušati da optuži levičare za radikalizam, i da od njih odvoji demokrate koji se zalažu za red i zakon i na taj način će pokušati da ponovo razvali Demokratsku stranku. Problem rasizma se veoma lako mobilizuje, jer je to bomba koja je uvek spremna da eksplodira. Naravno, on nije mogao, a da ne iskoristi tako dobru priliku“, zaključuje on.

Afroamerikanac Džordž Flojd preminuo je 25. maja u bolnici u Mineapolisu, posle intervencije belog policajca Dereka Čovina koji je prilikom hapšenja gotovo devet minuta držao koleno na njegovom vratu, uprkos Flojdovim povicima da ne može da diše.

Protesti koji su počeli u Americi nakon ubistva Džordža Flojda raširili su se po celom svetu.

Kurir.rs/Sputnjik Srbija Foto:

Kurir