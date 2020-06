POLICAJAC OPTUŽEN U SLUČAJU FLOJD PUŠTEN IZ PRITVORA: Iz policijske je porodice, niko se na njega nije žalio (VIDEO)

Advokat 37-godišnjeg bivšeg policajca Erl Grej potvrdio je da je za Lejna plaćena kaucija u iznosu od 750.000 dolara te da je reč o uslovnoj kauciji, što znači da će Lejn biti obavezan da ispunjava određene uslove kako ga ne bi ponovo pritvorili.

Novac prikupljen na internetu

Lokalni Star Tribune piše da je novac većinom prikupljen na internetu putem PayPal donacija, odnosno uplata na veb stranicu otvorenu za prikupljanje sredstava za njegovo puštanje iz pritvora. U opisu te stranice stajalo je da je "Lejnova kaucija bila nepravedno visoka te da je on učinio sve što je mogao da spasi Flojdov život".

Između ostalog, aktivno će ga pratiti, neće smeti da nosi oružje, niti da se zaposli u policiji. Bezuslovna kaucija za njegovo puštanje iz pritvora iznosila je milion dolara.

Lejn je iz pritvora pušten oko 17 sati u sredu, potvrdio je njegov advokat za ABC News odbivši da da bilo kakav dodatan komentar. Lejn je sada kod kuće sa ženom, a njegov advokat nije hteo da kaže da li se Lejn boji za svoj život s obzirom na proteste širom zemlje.

Podsetimo, Lejn je jedan od trojice bivših policajca iz Mineapolisa optuženih za pomaganje Dereku Čovinu u ubistvu Džordž Flojda.

Sva četvorica su otpuštena iz policije nakon što je Flojd ubijen, Čovin se tereti za ubistvo drugog i trećeg stepena, dok se Lejn, Kuenga i Tao terete za pomaganje u ubistvu. Čovinu je izrečena kaucija u iznosu od 1,25 miliona američkih dolara, a Kuengu i Taou po 750 hiljada, kao i Lejnu.

Iduće ročište Lejnu je zakazano za 29. juna, a njegov advokat je ranije za Star Tribune kazao da njegov klijent planira da uloži žalbu da se odbiju sve optužbe na njegov račun.

Lejn dolazi iz policijske porodice, deda mu je bio detektiv. Na njega i Kuenga niko se nije žalio

Što se policajca Tomasa Lejna tiče, nema previše informacija. Star Tribuneu se javio samo član porodice koji je hteo da ostane anoniman pa je rekao samo da je Lane pogrešno predstavljen u javnosti.

"Devastirani smo. Naša cela porodica se oseća užasno. To nije on. To nije ono za što se borio ceo život", kazali su.

Lane je opisan kao 37-godišnjak iz regije Tvin Sitis u Minesoti koji je "saosećajan, zabavan i pronicljiv". Oženio se 2018. godine i bio je uzbuđen oko svoje karijere i proširenja porodice. Lejnov deda Donald M. Mili bio je detektiv u policiji Mineapolisa, umro je 2008. godine u 92. godini. Preostali članovi Lejnove porodice takođe su radili u policiji toga grada.

Licencu za rad u policiji dobio je prošlog avgusta.

"Ne postoji ništa zlo u njemu. Ovo je užasno i osećam se užasno zbog života koji je izgubljen i zbog Flojdove porodice. Nisu svi policajci loši. Lejna se sada kategorizuje onako kako ne bi trebalo."

Kao i Lejn, i 26-godišnji Kueng je takođe dobio licencu za rad u policiji u avgustu. Niko dosad nije imao pritužbe na njihov rad. Na poziv porodici Kueng, javio se član porodice koji ništa nije hteo da komentariše.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Profimedia/Hennepin County Sheriff/ZUMA Wire

Kurir