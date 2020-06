KORONOM U SAD ZARAŽENO PREKO 2 MILIONA LJUDI Stručnjaci: Sva ta patnja i smrt su tek početak, ljudi to još nisu shvatili

Izgubljeni životi, teško oštećena ekonomija i politički haos uzeli su svoj danak u toj zemlji, ali možda najveći bol tek treba da stigne, upozorili su stručnjaci za pandemiju, iako vlasti ponovo otvaraju prodavnice i firme, a politička retorika američkog predsednika Donalda Trampa o epohalnoj krizi se stišala, piše Gardijan.

"Svi su gledali u prvih 100 jardi ovog maratona", kaže Majkl Osterholm, direktor Centra za istraživanje infektivnih bolesti Univerziteta Minesota.

Osterholm je rekao da društvo obično postane otporno na virus jednog kad se zarazi najmanje 60 odsto populacije, bilo prirodnim putem ili uz pomoć vakcine, te razviju antitela. To je i dalje udaljena tačka za SAD, bez čvrste garancije da će funkcionalna vakcina ikad biti razvijena.

"Najviše je možda zaraženo pet odsto ljudi. Ako smo do svog tog bola, patnji i uništenja ekonomije došli sa pet odsto, gde ćemo stići sa 60? To je sumorna pomisao. Sva ta patnja i smrt su tek početak. Ljudi to još nisu shvatili", istakao je Osterholm.

Irvin Redlener, direktor Nacionalnog centra za pripremu u slučaju opasnosti Univerziteta Kolumbija, kaže da je prava brojka zaraženih u SAD skoro sigurno "mnogostruko veća" od dva miliona potvrđenih slučajeva, ali se to ne vidi zbog nedostatka testiranja.

Problemi oko razvoja i sprovođenja efektivnih testiranja pratli su inicijalni odgovor na pandemiju i iako se testiranje sada pojačalo testirano je svega oko šest odsto populacije. Ljudi sa Kovidom-19 ili ne ispoljavaju simptome ili su oni minorni, poput suvog kašlja i blago povišene temperature.

"Vidimo samo vrh ledenog brega. Ometeni smo nedostatkom dovoljnog broja testiranja, posebno u uslovima kad se firme otvaraju širom svih 50 država", ističe Redlener.

Nedostaci zaliha pribora za testiranje i uzimanje briseva, respiratora i zaštitne opreme za medicinsko osoblje obeležili su prvu fazu pandemije u SAD. To je je bio zbrkan – a ponekad, kako piše Gardijan, i zapanjujući odgovor Trampa, koji je predvideo da će virus nestati u aprilu, svađao se sa guvernerima i razmatrao koristi od ubrizgavanja izbeljivača ili uzimanja neodobrenog leka protiv malarije hidroksihlorokina.

"Od početka su iz Bele kuće dolazile lažne prezentacije i izmišljotine. Šta god da je suprotno od onog "misija obavljena", to je ono što je sada. Ovo je suštinski američki fijasko", ocenio je Redlener.

Ipak, iako su SAD premašile brojku od 100.000 smrti od korona virusa, što je oko četvrtina ukupnog broja u svetu, kriza je pala u senku političke agende.

Tramp, preokupiran slanjem vojske da uguši tekuće antirasističke proteste u zemlji koji su izbili nakon smrti Afroamerikanca Džordža Flojda 25. maja, prekinuo je dnevne brifinge o pandemiji. Ponovno otvaranje ekonomije prepušteno je pojedinačnim državama, koje se sprovodi pomalo nasumično dok u najmanje deset država i dalje raste broj infekcija.

Glavni epidemiolog zemlje, dr Entoni Fauči, priznao je da nije video predsednika nedeljama uprkos tekućoj zdravstvenoj krizi.

"Gde će se to okončati? Još smo na početku", rekao je on ove nedelje.

Ono što epidemiologe brine u vezi krize je činjenica da je i dalje malo toga poznatog u vezi Kovida-19. Svetska zdravstvena organizacija morala je da razjasni da i dalje ne zna koliko često asimptomatični slučajevi prenose virus, iako je prethodno rekla da se to dešava veoma retko, ukazuje “Gardijan”.

Nije poznato zašto neke grupe ljudi, na primer radnika koji pakuju meso, zabeleže više zaraženih od drugih, poput zatvorenika. Nije jasno ni kako će virus reagovati na letnje vrućine niti koliko će biti veliki drugi ili treći talas infekcije. Čak su se i simptomi virusa – za koje se prethodno mislilo da uvek uključuju kašalj i groznicu – pokazali zbunjujućima.

"Mnogo je toga što prosto ne znamo i potrebna nam je velika doza poniznosti", rekao je Osterholm.

Sa preko 40 miliona ljudi koji su zbog pandemije ostali bez posla, u ekonomskom padu bez presedana u proteklom veku, naširoko zatvaranje kako bi se sprečilo širenje virusa rizikuje nepodnošljivi mentalni i finansijski bol. Sa druge strane, pokušaji da se zemlja vrati u prethodno funkcionisanje bez vakcine verovatno će napuniti bolnice obolelima i umirućima.

"Mi sada zaista moramo da provučemo konac između te dve stvari. Zabrinut sam da smo mi prešli preko tog teškog dijaloga. Mi smo već odlučili da je to gotovo. A nije", zaključio je Osterholm.

