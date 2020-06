KORONA OŽIVELA PAKLENU TEORIJU ZAVERE: Virus savršeno sredstvo za ostvarivanje glavnog cilja AGENDE 21! (VIDEO)

Suština - totalitarni svetski centar pokušava da smanji broj stanovnia planete za 90. deo te organizacije je i SAD, kao i brojne vlade. Razlog za nedavni porast akcija i popularnosti teorija zavere? Može se povezati vakcinacija, Soroš, Bil Gejts i 5g u uredan spoj paranoidnih fantazija.

Zavera, proistekla iz neobavezujuće rezolucije UN-a o održivom razvoju iz 1992. godine, zapravo predviđa čitav Novi svetski poredak koji bi navodno trebali uspostaviti zloglasni globalni operatori.

Deo "21" Agende 21 odnosi se na ciljnu 2021. godinu iz prvobitnog plana UN-a. Do sada je to ciljno mesto premešteno u 2030. do tog datuma, tvrdi zavera, dobili bismo jednu svetsku vladu, podredivši se ostalim nacijama. Svet se plaši jednom svetskom valutom, jednom religijom (ako je uopšte bude), jednu vojsku, bez privatnog vlasništva, porodične jedinice, obavezne vakcine, mikročipove za sve, sistem socijalnog kreditiranja, praćenje 5G, vlada koja odgaja vašu decu i kontroliše sve škole.

Ljudi ne bi mogli da poseduju automobile ili kompanije, jer će svima upravljati korporacije ili vlade.

Agenda 21, kako je trenutno predstavljena u društvenim medijima na nalozima sa stotinama hiljada pratilaca, takođe napada Univerzalni osnovni prihod i namerava da ljudi budu odvojeni u zone ljudskih naselja (omiljene distopijske tinejdžerske fikcije).

I ne bi bilo fosilnih goriva, činjenica koja ne mora nužno da zvuči tako loše, ali je deo hiperboličke liste užasnih stvari koje napadaju ekološki pokret i određene progresivne ciljeve.

Naravno, neki delovi zavere možda nam ne zvuče previše nadobudno, jer pravdaju napetosti naših trenutnih društava i imaju zrnce istine za njih. Ali uzeta u celini, Agenda 21 je zbirka nedokazanih napada na razum i istinu koje su "ekstremisti i glavni političari koristili da bi ublažili strahove i ugušili racionalno donošenje politika širom zemlje", kako je zaključio izveštaj Južne politike za 2014. godinu Pravni centar (SPLC). Isto se danas može reći.

Kako je za Bazfid Njuz objasnila Hajdu Bejrič, koja je bila koautorka SPLC izveštaja, „Strahovi rastu u krajnjoj desnici da je [koronavirus] neki deo zavere, možda od strane kineske vlade, drugih globalnih aktera, čak i Džordža Sorosa, da "uradi nešto" konzervativcima ili Amerikancima". "Čemu to vodi? "Nije iznenađujuće da bi se Agenda 21 ponovo pojavila u tom okruženju", smatra Bejrič.

Da ne mislite da samo neobrazovani mogu poverovati takvoj modernoj uznemirenosti, ta verovanja pronalaze put u redovne razgovore, s Njutom Gingričom, senatorom Tedom Kruzom i Glenom Bekom (koji je napisao knjigu o tome), čime je Agenda 21 dovedena u zvanične govore. A platforma Republikanske stranke iz 2012. godine izričito je izjavila „mi odlučno odbacujemo američku agendu 21 kao erozivnu na američku suverenost“.

Tokom godina, strahovi iz Agende 21 našli su svoj put da se suprotstave naporima lokalnih vlada da promovišu zaštitu resursa i zemljišta ili da naprave biciklističke trake ili čvorišta za javni prevoz. Uticaj u stvarnom svetu uzrokovan prevelikim reakcijama na sporazum koji je SLPC opisao kao „dobar osećaj koji ne može nikoga i nigde primorati da išta učini".

Postoji dovoljno plodnog tla za širenje takvih ideja, o čemu svedoči ovo objavljeno pismo uredniku koji tvrdi da Agenda 21 želi da svetsko stanovništvo spusti ispod 500 miliona. To znači da oko 7 milijardi (ili 90% nas) mora nekako biti ubijeno. I, naravno, koji je bolji način od pandemije?

Rezolucija UN-a iz 1992. godine koja je rodila ovaj opasni mem bio je prilično bezazlena stvar, nije dostojna takve pažnje. Amerika se često susreće sa nemoćnom i neučinkovitom organizacijom, a tvrdnje o takvim dobro koordiniranim zlim nacrtima su veoma podudarne. Naravno, to žele da mislite.

Kako je objašnjeno na stranici Odeljenja UN za ciljeve održivog razvoja, posvećene Agendi 21, dokument je "sveobuhvatni plan delovanja" koji bi trebalo da bude sproveden na svim nivoima - globalnom, nacionalnom i lokalnom. To će preduzeti sve organizacije koje čine sistem Ujedinjenih nacija ", kao i lideri nacija. U stvari, potpisnici konferencije Ujedinjenih nacija za životnu sredinu i razvoj (UNCED) koja je održana u Rio de žaneiru, Brazil, 3 do 14. juna 1992. bilo je uključeno 178 vlada.

Dogovor je takođe trebalo da se primenjuje široko na "glavne grupe u svim oblastima", gde ljudi utiču na životnu sredinu. Dezinformacije o Agendi 21 mogu potencijalno naštetiti milionima ljudi, dok se ciljevi samog dokumenta odnose na upravljanje različitim vrstama otpada, zdravlje žena, javni prevoz i obilazak saradnja u pogledu održivosti za starenje koja treba da započne na lokalnom nivou da bi bila uspešna.

Dok pandemija koronavirusa i dalje pustoši svet, divlje širenje teorija koje će sprečiti neke ljude da preduzmu neophodne mere predostrožnosti, lekove i eventualnih vakcina sama je tragična bolest.

Kurir.rs/Big Think Foto: Shutterstock

Kurir