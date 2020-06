NE POŠTUJU SE PRAVILA: Kopnena granica između Amerike i Kanade je zatvorena, ali Kanađani i dalje ulaze u SAD

Koliko građani nisu adekvatno obavešteni o načinu sprovođenja uvedenih putnih ograničenja, svedoče pojedinacna iskustva kako sa jedne tako I sa druge strane granice.

Nakon što joj je zabranjen ulazak u SAD preko kopnenog prelaza,Kkanađanka Karel Benet je u maju ipak uspela da odleti iz svoje pokrajine Britanske Kolumbije u SAD, gde je prvi put posetila svog jednomesečnog unuka.

Kada je prvi put pokusala da pređe granicu I uđe u SAD, americki granicari su je odbili i onemogucili ulazak, ali istovremeno su je pitali "Da li ste razmisljali o letenju? Mozda biste trebali to da pogledate", prepricava Benet za Si-Bi-Si Njuz.

Benet je jako želela da poseti svoju ćerku, koja živi u predgrađu Sijetla, jer je jednomesečni ćerkin sin bio bolestan. Rezervisala je let iz Vankuvera do Sijetla 22. maja. Ovog puta nije imala problem da prođe američku carinu i uđe u SAD.

Mnogi Kanađani nisu svesni da, iako im je trenutno zabranjeno da posete SAD, ipak to mogu ostvariti ukoliko putuju avionom.

Američka carinska i granična zaštita (CBP) rekla je za CBC Njuz da se njihova ograničenja putovanja odnose samo na Kanađane koji pokušavaju ući u SAD na kopnenim graničnim prelazima, što uključuje putovanje automobilom, vozom, trajektom i čamcem.

Međutim, Kanađani avionom i dalje mogu ući u SAD ukoliko 14 dana pre puta u SAD nisu posetili Brazil, Kinu, Iran, Irsku, Veliku Britaniju ili 26 evropskih zemalja u šengenskom prostoru.

Kanadski putnici ne moraju ni da se samoizoluju 14 dana po dolasku u SAD. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti preporučuju da to urade međunarodni putnici, ali nije uslov ukoliko to nije određeno u pravilima regije ili države. Na primer, Havaji zahtevaju da se svi putnici koji su stigli avionom, 14 dana samoizoluju.

Kada se Kanađani vrate kući, moraju se samoizolovati 14 dana - prema saveznim pravilima.

Izgleda da ovo pravilo vazdušnog putovanja nije poznato ni građanima u SAD. Američki advokat Len Sanders rekao je da je za detalje putnih ogranicenja saznao tek kada ga je sredinom maja jedan od njegovih kanadskih klijenata pozvao iz Las Vegasa.

Klijent ga je izvestio da je uspeo da leti iz Vankuvera da bi posetio svoju verenicu koja živi u Las Vegasu.

"Šokiran sam", rekao je Sanders čija se kancelarija nalazi blizu kanadske granice . "Logično je da, kad pogledate, ako je granica zatvorena, ne bi trebalo biti drugačije da li vozite ili letite."

Sanders je odmah preneo priču o letenju u SAD svojim kanadskim klijentima. Rekao je da su desetine njih od tada leteli u SAD i nisu imale nikakve komplikacije ili zahteve za samoizolaciju.

"Pružena im je prilika da se ponovo okupe sa članovima porodice, tako da je to svakako dobrodošla "rupa" mnogim Kanađanima." Sanders savetuje ljudima da rezervišu svoje letove putem interneta. Njegove klijente koji su telefonom pokušali kupiti avionsku kartu do SAD često odbijaju avio-agenti koji nisu svesni da je to dozvoljeno, rekao je.

"Ne razgovarajte s agentom i nećete imati problema." Neke američke aviokompanije trenutno nude rute između Kanade i SAD, a Er Kanada je 22. maja ponovo pokrenula uslugu za SAD.

Dozvola za let nije recipročna: Kanada zabranjuje američkim posetiocima da uđu u zemlju preko svih vidova prevoza - uključujući avionom. Međutim, ove nedelje, kanadska vlada je "olabavila" ograničenja putovanja kako bi omogućila američkim državljanima koji imaju uže porodice u Kanadi da uđu u zemlju.

Prošlog meseca Kanada i SAD dogovorili su se da će zajednička kopnena granica biti zatvorena za sva putovanja koja nisu od sustinskog znacaja do 21. juna, a prema izvorima i taj datum će biti produžen. Ali Kanađani će i dalje moći da lete u SAD, osim ako zemlja ne revidira svoja pravila.

Benet je provela 10 dana u SAD i zahvalna je što je imala priliku da se ponovo spoji sa svojom ćerkom i vidi svog unuka, koji se od tada oporavio od bolesti.

Si-Bi-Si se obrato Americkoj granicnoj sluzbi (CBP), trazeci objasnjenje o sprovođenju putnih ogranicenja, međutim umesto odgovora poslat im je link koji upucije na dokument Ministarstva unutrasnjih poslova u kojem se kaze "putovanja koja nisu sustinskog znacaja između Sjedinjenih Država i Kanade predstavljaju dodatni rizik prenošenja i širenja COVID-19".

Međutim, u dokumentu se ne navodi zašto se ograničenja putovanja za Kanađane odnose samo na kopnene granične prelaze.

Kanadska vlada trenutno savetuje svoje građane da izbegavaju putovanje u inostranstvo zbog pandemije COVID-19. Ali, to ih neće sprečiti da posete SAD .Međutim, Kanađani će se verovatno suočiti sa poteškoćama u dobijanju putnog osiguranja koje pruža medicinsko pokriće ako obole od COVID-19 dok su u inostranstvu.

Ukupan broj zarazenih koronom u SAD je premašio dva miliona 2,101,816 dok Kanada belezi nešto više od 99.000.

