NEPRIJATELJI SMANJUJU NATALITET U IRANU: Nove mere Islamske republike za rađanje više dece! (VIDEO)

Iranske žene su do sada u proseku imale 1,7 dece, što je znatno ispod 2,2 koja su potrebna za održavanje stanovništva, izjavio je Hamed Barakati, generalni direktor ureda za stanovništvo i zdravlje porodice Ministarstva zdravlja, u intervjuu za Islamsku republičku agenciju u nedelju. Prema trenutnim trendovima, trećina zemlje bi do 2050. godine bila starija od 60 godina. "Sviđalo nam se to ili ne ... postaćemo staračka zemlja", rekao je.

Postupci i proizvodi planiranja porodice i dalje bi bili dostupni od apoteka i privatnih bolnica, ali i u javnim bolnicama ženama čiji je život ugrožen, rekao je Barakati.

Konzervativci u iranskoj vladi, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Ali Hameneija, najmanje deceniju mole građane da imaju više dece ograničavajući pristup uslugama planiranja porodice, povećavajući broj klinika za neplodnost i govoreći Irancima da je sigurno imati decu svakih 18 do 24 meseca - što je ranije od saveta da se čeka tri do pet godina. Porodiljsko odsustvo produženo je na devet meseci, a očevi su dobili dve nedelje odmora u okviru paketa reformi u 2013. godini.

Pa ipak, stopa nataliteta neprestano pada, što je Barakati okrivio za loše ekonomske uslove koji su odvratili muškarce da se obavežu na brak i porodicu. „Mladić neće biti voljan da se venča ili ima decu, čak i ako mu damo zajam, sve dok se on ne oseća sigurno“, rekao je.

Žene koje odgađaju brak da bi nastavile visoko obrazovanje, kao i kulturološka odvratnost da imaju više od dvoje dece takođe su bili faktori koje je vlada trebalo da reši, dodao je. Prosečna Iranka ima svoje prvo dete sa 29 godina, u poređenju sa Amerikancem oko 26 godina.

Konzervativci su natalitet postavili pitanjem nacionalne sigurnosti i tvrdili su da su strani neprijatelji pomogli da se smanji pad. Istraživači demografije uhapšeni su i optuženi da su manipulirali statistikom plodnosti kako bi pokušali sakriti razmere "krize stanovništva", navode državni mediji.

Hamenei je izbacio pad nataliteta kao rezultat uvežanog zapadnjačkog razmišljanja i rekao da bi zemlja od 80 miliona trebala težiti stanovništvu skoro dvostruko većem. Iran je pohvaljen krajem 1990-ih zbog politika planiranja porodice koje su smanjile natalitet u zemlji sa oko sedam dece po ženi 1980. na manje od dva do 2011.

To je učinio s progresivnim inicijativama, uključujući subvencionirane vazektomije, besplatne kondome i jeftine kontraceptive, te edukaciju o seksualnom zdravlju i planiranju porodice u celoj državi, pod sloganima „Dvoje dece je dovoljno“ i „Manje djece, bolji život“.

Pad stope plodnosti ohrabrili su sveštenički vladari u zemlji koji su se brinuli da će masovni rast stanovništva tokom 1980-ih - kada su porodice podstaknute da ojačaju zemlju iz bradavice proizvodnjom „vojnika za islam“ - povećao resurse i doveo do visoke nezaposlenosti u budućnosti.

Grupe prava su bile kritične prema prethodnim pokušajima da se poveća natalitet iranskog naroda, tvrdeći da rizikuju da podignu nove prepreke za ulazak žena u radnu snagu i pretvore ih u „mašine za pravljenje beba“. Žene čine 60 odsto iranskih studenata univerziteta, ali imaju jednu od najnižih stopa učešća radne snage na svetu.

Zvaničnici javnog zdravlja takođe su upozorili da će pokušaji borbe protiv AIDS-a i drugih polno prenosivih bolesti biti zaustavljeni ograničavanjem kondoma i drugih kontraceptiva.

Kurir.rs/Gardian Foto: EPA

