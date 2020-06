OGLASILA SE PORODICA AFROAMERIKANCA KOJI JE PRONAĐEN OBEŠEN: Ovo je zločin iz mržnje, on nije bio suicidan (VIDEO)

Preminuli je kasnije identificiran kao Robert L. Fuler, a vlasti su klasifikovale incident kao "verovatno samoubistvo", piše CNN.

"Nažalost, ovo nije prvi takav incident otkako je započela pandemija covida-19. Predano radimo na rešavanju pitanja mentalnog zdravlja tokom ovih teških vremena", navodi se u izjavi gradskih službi.

"Nijedan Afroamerikanac se ne bi tako javno obesio"

Kada je portparol policije u petak na konferenciji za novinare objavio preliminarne nalaze o Fulerovoj smrti i saopštilo da se najverovatnije radi o samoubistvu, ogorčena masa ljudi zatražila je nezavisnu istragu.

"Pokušavamo da otkrijemo šta se tačno dogodilo", povikao je gradonačelnik Palmdejla Steven D. Hofbauer dok je pokušavao da smiri okupljene.

Grupa građana zatražila je uvid u snimke s nadzornih kamera, a jedan gradski zvaničnik odgovorio im je da u parku nema nadzornih kamera. Tokom konferencije za novinare zvaničnici su više puta rekli da je istraga još u toku i da se čekaju nalazi obdukcije.

"Zašto bi to uradio ovde u javnosti, ispred gradske skupštine, pored crkve, ispred biblioteke? Ko bi to učinio? Nijedan Afroamerikanac se ne bi tako javno obesio", rekla je jedna žena, a prenosi New York Times.

Porodica smatra da se radi o zločinu iz mržnje

Demonstranti su u subotu minutom ćutanja odali počast Robertu Fuleru u istom parku u kojem je nađen kako visi s drveta. Među njima je bila i Fulerova sestra Diamond Aleksander koja je rekla da prvotni nalazi službenika da se radi o samoubistvu nemaju smisla.

"Ima puno toga pogrešnog u onome što su nam govorili. Prvo smo čuli jedno objašnjenje, zatim drugo. Mi samo želimo da znamo istinu", rekla je Alexander i dodala da njen brat nije bio suicidan.

Fulerova rođaka Perniša Teus takođe je potvrdila da nije imao suicidnih sklonosti.

"Nije bio suicidan. Ne želimo da se tako nešto implicira", rekla je i navela kako misli da se radi o zločinu iz mržnje. Porodica mladića želi da se istraga klasifikuje kao istraga ubistva.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Profimedia

Kurir