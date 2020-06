ON JE NAJMOĆNIJA OSOBA U BELOJ KUĆI POSLE TRAMPA! Mnogi nisu ni svesni ko je zapravo OVAJ ČOVEK! Svi detalji bez cenzure

Džared Kušner ima 39 godina, američki je investitor na polju nekretnina, bavi se i izdavaštvom...

I njegovo ime vam sigurno nije mnogo poznato.

Ali, verovali ili ne, on je najmoćnija osoba u Beloj kući, ako ne računamo Donalda Trampa.

Kušner je Trampov zet i njegov viši savetnik. On je čovek za koga mnogi nisu svesni koliku moć zapravo ima.

Ko je Džared Kušner možda će se najbolje videti iz razgovora Voksovog novinara Šona Ilinga i Andree Brnstin, žene koja je napisala opsežnu Kušnerevu biografiju za Njujorker.

Prenosimo vam najzanimljivije delove njihovog razgovora.

"Posle razgovora sa desetinama, možda stotinama, ljudi koji su poznavali Džareda, pokazalo se da je on bio siguran u sebe i svoje sposobnosti, čak i kada nije imao informacije. Čula sam da se to odnosi i na njegov posao sa nekretninama, i na njegov rad u izdavačkoj industriji i na njegov rad u politici.

Ljudi su, na osnovu njegovog ponašanja, pretpostavili da će ući unutra i razgovarati s njim, ali da je on bio taj koji je uvek mislio da je u pravu, i da je mislio da zna da uradi stvari čak i kada to očigledno nije znao."

Da li je on nesposoban kao što izgleda?

Mislim da je kobna mana Dćareda Kušnera to što on ne vidi nedostatak informacija kao manu. Pa ipak, iako kažem da je to mana, čini se da ga je to dovelo niza uspeha. Videćemo šta će se dalje dogoditi, ali Kušner je uspeo da poništi istrage, uspeo je da bude oslobođen na suđenju za ubistvo, uspeo je da poremeti sve vrste normi... Mislim da Džared sve ovo vidi kao potvrdu da radi stvari kako treba.

Šta vas je najviše iznenadilo u izveštavanju o njemu?

Ne znam da li je to bilo iznenađenje, ali osećam da je tragedija njegove porodice imala dubok uticaj na mene. Da bih razumela priču njegove bake i deke koji su preživeli u ovim neverovatno brutalnim uslovima, duboko sam se upustila u studije holokausta, što nikada nisam radila pre.

Tako sam zaista počela da proučavam istoriju Poljske u ratu, što zapravo nisam razumela, slušala svedočenja njegove bake i slušala svedočenja njene sestre... Otišla sam u Centar za holokaust i tražila sve svedočenja koja su prikupljali od ljudi koji su živeli u istom selu. To je neverovatna priča o ljudskoj otpornosti i preživljavanju i porodičnoj ljubavi koja bi mogla da se preobrati u dve kratke generacije u ono što sada vidimo.

Na šta mislite?

Mislim, imamo ovu neverovatnu priču o porodici koja je izbegla nacizam, a par generacija kasnije Džared Kušner je u potpunosti prihvatio tu ideju da postoje "mi" i da postoje "oni", i da ćemo se o "nama“ pobrinuti a da ćemo "njih" držati po strani.

Ovo je momak čiji je otac otišao u zatvor zbog ilegalnih doprinosa kampanji Demokrata, koji je i sam demokrata većinu svog života, a sada radi za etnonacionalističkog predsednika čija je administracija predsedavala porastom antisemitizma, između ostalog.

Kako se on uklapa u taj krug? U prošlosti je izbegavao ovakva pitanja, ali znate li šta on stvarno misli o ovome? Kako to opravdava?

Kada sam počela da pišem ovu knjigu, pomislio sam: „U redu, ako ste si preživeo holokaust, ako je tvoja porodica preživela holokaust, bićeš saosećajan sa siromašnim izbeglicama i imigrantima i bićeš voljan da pružiš ruku pomoći onima koji su se našli u situaciji u kojoj je nekada bila tvoja porodica "... Mislila sam da je to logičan sled stvari, ali očigledno nije. Razumevanje zašto je to bio slučaj bio je veliki projekat mog istraživanja.

Ima li indicija da je on uopšte svestan tih kontradikcija, da je introspektivan u vezi s tim?

Sve što vidim je da on instinktivno podržava svog tasta (Trampa). On dolazi iz porodice u kojoj je odanost porodici glavna stvar. I to se ne misli da vernost porodici uopšte, već na vernost najbližoj porodici.

Postoji deo moje knjige u kome govorim o dijalogu koji je imao sa Danaom Švarc, novinarkom Observera, koja mu je rekla da je slogan „Amerika na prvom mestu" bio slogan kampanje Čarlsa Lindberga i bio je izričito antisemitski. Rekla mu je - Nemojte me vređati. Otišli ​​ste na Harvard i stekli dve diplome. Znam da to znate.

I sve što je Džared na to rekao je da su to naklapanja na Tviteru i da on poznaje svog tasta bolje od bilo koga drugog.

Mislim da je Kušner zaista posvećen kampanji „Učinite Ameriku ponovo velikom“. Nemam razloga da verujem drugačije.

Nešto što sam primetila kada sam počela da izveštavam o Džaredu jeste da su ljudi u Njujorku, posebno, imali utisak o njemu - i njegovoj porodici - kao o demokratama levog centra, zbog novca koji je njegova porodica godinama davala demokratama.

Dakle, postojao je osećaj da je on taj nejasno demokratski tip koji je bio u glavnom sloju njujorškog društva. I mnogi ljudi koji ga poznaju rekli su mi da su se osećali izdano i šokirano kad su otišli ​​do Džareda da pokušaju da objasne šta oni smatraju greškom u Trampovim političkim potezima, a odgovor koji su dobili bio je: „Verujem mom tastu. Neću da te slušam. "

Ali mislim da ovaj šok dolazi od pogrešnog sagledavanja toga ko je zapravo Džared Kušner i o čemu se radi u njegovoj porodici.

Naravno, bili su ogromni donatori demokrata, ali oni su investitori za nekretnine i mnogo toga je samo transakciona politika, a ne odraz dubokih ideoloških opredeljenja. Ne mislim da je Kušner ikada bio demokrata u bilo kakvom smislenom smislu. Ali mislim da je on našao smisao u političkom angažmanu tokom kampanje svog tasta, a potom i tokom predsedničkog mandata.

Kakva je odnos između Trampa i Kušnera?

Slažu se. Tramp je u više navrata rekao da misli da je Džared sjajan, uspešan... Pa naravno, oženjen je njegovom ćerkom Ivankom.

Mnogi ljudi u administraciji ne vole Džareda i čekaju da ga stigne zaslužena pravda. Ali to se nikada ne događa. Džaredova kancelarija se nalazi odmah pored Trampove u Ovalnoj sobi i on može ući u Istočno krilo i Zapadno krilo. I tako, u vreme kada svi odlaze na spavanje, on može da sedne na porodičnu večeru sa sa predsednikom i to mu daje ogromnu snagu. Tramp takođe voli taj osećaj da porodica vodi posao, a on veruje Ivanki i on veruje Džaredu.

Zašto to radi? Džared ne mora da podnese sav taj pritisak, ne mora da prihvati sve te poslove za koje je loše pripremljen. Mogao je lako da uživa u plodovima moći i privilegijama, a da se ne izloži na ovaj način.

Niko zapravo ne želi da se odmakne od vlasti na taj način. Neverovatno je teško odvojiti se od vlasti. Mogli biste imati manje problematičan život, ali postoji želja da budete u centru moći i mislim da on u tome uživa.

Tačno, ali kažem da bi mogao da ima uticaj na tajniji, nevidljiviji način. Ne mora da bude ovoliko istaknut.

Znam šta govorite, ali mislim da postoji privlačnost u tome da ste na podijumu. Ljudi žele da budu u centru moći. Ali opet bih naglasila da izgleda da Kušner zaista misli da doprinosi zemlji.

Šta je najvažnije što bi ljudi trebalo da znaju o Džaredu Kušneru?

Mislim da ljudi ne razumeju koliko je moćan. Ljudi potcenjuju njegovu blizinu moći i njegovu spremnost da je koristi. Ovo je trenutak stvarne krize i stvarne nesigurnosti, a ovaj momak je u središtu toga bez ikakvog treninga. Samo eksperimentiše u hodu.

Da li je on najmoćnija osoba u Beloj kući koja se ne zove Donald Tramp?

Da.

Kurir.rs/Vox/P.L.

Kurir